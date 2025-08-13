Película Depeche Mode: M, retratará sus conciertos en CDMX

La película fusiona el electrizante material en vivo de la banda y material de archivo para explorar cómo la música y las tradiciones mexicanas se unen

Depeche Mode regresará a la pantalla grande con un nuevo documental, Depeche Mode: M, una película que va más allá del clásico concierto filmado para adentrarse en la profunda conexión de la cultura mexicana con la muerte.

Concebida y dirigida por el aclamado cineasta mexicano Fernando Frías, conocido por su trabajo en "Ya No Estoy Aquí", la cinta documenta los tres conciertos totalmente agotados de la banda en la Ciudad de México como parte de su gira Memento Mori de 2023. Más de 200,000 fans se dieron cita en el Foro Sol para celebrar a la legendaria banda.

La película fusiona el electrizante material en vivo de la banda con interludios interpretativos y material de archivo para explorar cómo la música, la mortalidad y las tradiciones mexicanas se entrelazan.

El director Fernando Frías describió este proyecto como un "punto de encuentro sagrado" donde el dolor, la memoria, la alegría y la danza se disuelven en un todo, difuminándose en algo "profundamente y bellamente humano".

Depeche Mode: M no es solo un homenaje a la influencia global de la banda, sino también una exploración de esa poderosa relación que une a la música y la vida con la muerte, una temática profundamente arraigada en la identidad mexicana y que ahora se captura en la pantalla a través de la lente de uno de sus más talentosos cineastas.