Película de Call of Duty se basará en Modern Warfare

La adaptación cinematográfica de Call of Duty, escrita por Taylor Sheridan, estará ambientada en el universo de Modern Warfare y llegará en 2028

La esperada adaptación cinematográfica de Call of Duty, cuyo guion está a cargo de Taylor Sheridan, estará ambientada en el universo de Modern Warfare, una de las sagas más populares de la franquicia de videojuegos, confirmó el director Peter Berg.

El anuncio fue realizado durante un panel dedicado al impacto cultural de Call of Duty, celebrado en el Fanatics Fest de Nueva York, donde también se presentó información relacionada con el próximo lanzamiento de Modern Warfare 4.

Aunque la historia de la película permanece bajo reserva, Berg reveló que el largometraje tomará como base el universo de Modern Warfare, serie que modernizó la franquicia al dejar atrás los escenarios de la Segunda Guerra Mundial para centrarse en conflictos contemporáneos.

Los videojuegos siguen las operaciones del capitán John Price y la Fuerza Operativa 141 en su lucha contra el terrorista Vladimir Makarov, personajes que podrían servir como eje principal de la adaptación para la pantalla grande.

Estreno previsto para 2028

Paramount Pictures fijó el estreno de la película para el 30 de junio de 2028. El proyecto es desarrollado en colaboración con Activision, propietaria de la franquicia, actualmente integrada a Xbox tras su adquisición por parte de Microsoft.

La producción fue anunciada oficialmente en 2025 y representa uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos basados en videojuegos.

Además del largometraje escrito por Sheridan, el acuerdo entre Paramount y Activision contempla la posibilidad de ampliar el universo de Call of Duty con futuras producciones para cine y televisión, dependiendo del desempeño de la primera entrega.

Con más de 30 títulos publicados desde su debut en 2003, Call of Duty es una de las franquicias de videojuegos más exitosas de la historia y Modern Warfare es considerada una de sus sagas más influyentes y exitosas.