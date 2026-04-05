Pedro Pascal filma en CDMX y Clara Brugada celebra su cumpleaños

El actor chileno fue sorprendido por la alcaldesa de la CDMX en su cumpleaños 51 durante una filmación en la capital, donde la elogió como su ciudad favorita

Pedro Pascal es el actor de moda, tanto que durante su estancia en la Ciudad de México debido a un rodaje de una cinta de época en México, fue visitada personalmente por la alcaldesa Clara Brugada, quien le entregó un regalo por su cumpleaños 51.

"Es un honor estar en esta ciudad, en este país; esta película, que es un sueño para todos nosotros, no podría existir si no fuera por este país y poder rodarla acá, realizando nuestro sueño de contar este cuento. Gracias enormes de mi corazón y nuestro equipo a todos", dijo el actor chileno en un video que publicó Brugada en sus redes sociales.

"Qué linda ciudad, es mi ciudad favorita de todo el mundo", agregó Pascal en otro video donde saluda a Brugada. "La ciudad tiene una magia visual, la película no se podría hacer en otro país", añadió.

El cine brilla más con el talento latino de actores como Pedro Pascal.



Su trabajo ha trascendido géneros, idiomas y fronteras, e inspira a nuevas generaciones que sueñan con interpretar historias desde su identidad y origen. ¡Desde la Ciudad de México te deseamos éxito en cada… pic.twitter.com/wmbMa1ew6Q — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 2, 2026

Durante el video la alcaldesa refirió que Pascal se encuentra filmando en México. "Hoy visitamos la locación para saludarlo y celebrar su cumpleaños", comentó.

"Reconocemos su talento y su destacada trayectoria como uno de los grandes referentes latinos de la industria audiovisual a nivel internacional", apuntó Brugada en su mensaje en redes sociales.

Del mismo modo, Brugada dijo que Pascal llegó a la capital del país "y, de pronto, ¡la capital se sintió como de película! ¡Feliz cumpleaños, Pedrito! Gracias por poner el nombre de nuestra comunidad en lo más alto".

Por último, la alcaldesa capitalina cerró el video señalando que "el cine brilla más con el talento latino de actores como Pedro Pascal" Su trabajo ha trascendido géneros, idiomas y fronteras, e inspira a nuevas generaciones que sueñan con interpretar historias desde su identidad y origen".

Pedro Pascal nació el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile y es conocido por múltiples papeles en diferentes universos cinematográficos, como Joel de la serie adaptación del videojuego "The Last of Us" de 2023, Din Djarin en "The Mandalorian" de 2019, Oberyn Martell en "Game of Thrones" de 2014 y Javier Peña en "Narcos" de 2015.