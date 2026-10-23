Pedro Capó anuncia gira internacional Fulanito Tour 2027

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó sorprendió a sus seguidores al anunciar de manera oficial su próxima gira internacional titulada “Fulanito Tour 2027”.
A través de una publicación conjunta con Sony Music Latin, el intérprete compartió la lista de ciudades y recintos que formarán parte de este recorrido musical que iniciará a principios del próximo año.
El artista acompañó el anuncio con un sentido mensaje sobre el concepto de esta etapa.
“Hay historias que nacen en un lugar, pero terminan encontrándose con el mundo entero. #FULANITO es un pedacito de mi historia, de mis raíces y de todas esas vivencias que, de una forma u otra, nos conectan como seres humanos”.
La gira recorrerá varios países de Latinoamérica y Estados Unidos, incluyendo presentaciones en recintos emblemáticos:
- 13 de febrero: San Juan, Puerto Rico
- 3 de marzo: Nueva York, Estados Unidos
- 6 de marzo: Washington D. C., Estados Unidos
- 11 de marzo: Miami, Estados Unidos
- 12 de marzo: Orlando, Estados Unidos
- 13 y 14 de marzo: Santiago de Chile
- 17 de marzo: Buenos Aires, Argentina
- 19 de marzo: Córdoba, Argentina
- 21 de marzo: Mendoza, Argentina
- 24 de abril: Ciudad de México, México
- 21 de mayo: Bogotá, Colombia
Asimismo, el intérprete adelantó que para el público en Estados Unidos estará disponible el código promocional "Fulanito2026" para la adquisición de boletos, prometiendo más sorpresas a medida que se acerquen las fechas del tour.