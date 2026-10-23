Pedro Capó anuncia gira internacional Fulanito Tour 2027

El recorrido musical abarcará recintos de Estados Unidos, México, Chile, Argentina y Colombia a partir de febrero del próximo año.

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó sorprendió a sus seguidores al anunciar de manera oficial su próxima gira internacional titulada “Fulanito Tour 2027”.

A través de una publicación conjunta con Sony Music Latin, el intérprete compartió la lista de ciudades y recintos que formarán parte de este recorrido musical que iniciará a principios del próximo año.

El artista acompañó el anuncio con un sentido mensaje sobre el concepto de esta etapa.

“Hay historias que nacen en un lugar, pero terminan encontrándose con el mundo entero. #FULANITO es un pedacito de mi historia, de mis raíces y de todas esas vivencias que, de una forma u otra, nos conectan como seres humanos”.

La gira recorrerá varios países de Latinoamérica y Estados Unidos, incluyendo presentaciones en recintos emblemáticos:

13 de febrero: San Juan, Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico 3 de marzo: Nueva York, Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos 6 de marzo: Washington D. C., Estados Unidos

Washington D. C., Estados Unidos 11 de marzo: Miami, Estados Unidos

Miami, Estados Unidos 12 de marzo: Orlando, Estados Unidos

Orlando, Estados Unidos 13 y 14 de marzo: Santiago de Chile

Santiago de Chile 17 de marzo: Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina 19 de marzo: Córdoba, Argentina

Córdoba, Argentina 21 de marzo: Mendoza, Argentina

Mendoza, Argentina 24 de abril: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México 21 de mayo: Bogotá, Colombia

Asimismo, el intérprete adelantó que para el público en Estados Unidos estará disponible el código promocional "Fulanito2026" para la adquisición de boletos, prometiendo más sorpresas a medida que se acerquen las fechas del tour.