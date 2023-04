'Peaches' de 'Mario Bros.' es elegible para Óscar 2024

La canción de desamor de 'Bowser' a 'Peaches', interpretada por Jack Black, se ha convertido en una de las favoritas del público tras el estreno de Mario Bros.

Por: Luz Camacho

Abril 10, 2023, 18:00

Los fanáticos quedaron encantados con la canción de despecho que 'Bowser' canta en la película de 'Super Mario Bros.' y se ha hecho viral desde su estreno, y ha sido tanto su éxito que podría ser nominada a un premio Óscar, según informa el portal estadounidense Variety.



'Peaches', la poderosa balada interpretada por Jack Black como el malvado 'Bowser' en su idioma original, sería elegible para representar a 'Super Mario Bros' en la categoría de mejor canción original en los Oscar, confirmó Universal a Variety.





La canción 'Peaches' tiene que ver con el amor no correspondido de 'Bowser'. ¿Y el tema de su adoración? Princesa Peach (con la voz de Anya Taylor Joy), quien es la gobernante del Reino Champiñón. El tema está coescrito por Black, los directores de la película Aaron Horvath y Michael Jelenic, así como Eric Osmond y John Spiker.

En la película, Bowser está sentado en su piano cantando a todo pulmón la balada. Él canta: “Peach, eres tan genial y con mi estrella vamos a gobernar. Peach, entiéndelo, te amaré hasta el final. El coro es Bowser cantando hilarantemente 'Peaches' en varias tonalidades. Continúa: “Mario, Luigi y un Donkey Kong también. Ni mil tropas de Koopas podrían alejarme de ti. Princesa Peach, al final del camino te haré mía. Oh, Peaches. Peaches (x9) Yo te amo, ¡oh!'.

Desde que el video musical se estrenó, el 7 de abril, ha acumulado casi los 6 millones de reproducciones en YouTube y se encuentra en las tendencias de música.







A continuación el clip de la película, lanzado por Universal este lunes 10 de abril por la mañana, actualmente suma casi el millón de reproducciones.

Love really makes a turtle come out of his shell.#SuperMarioMovie pic.twitter.com/U26p0U75mW — The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) April 10, 2023





Si crees que la canción es algo tonta para en entrar al juego de los Óscar, solo basta con recordar que en el pasado, 'Stu's Song', de Ed Helms de 'The Hangover', 'Blame Canada' de 'South Park: Bigger, Longer & Uncut' y 'Everything Is Awesome' de 'The Lego Movie' fueron elegibles para consideración de la canción original del Óscar.