Pausan planes de construcción de Taylor Swift y Kelce en Ohio

Una junta local retrasó la aprobación de los planes para colocar una valla alrededor de la mansión que la pareja adquirió en Ohio

Taylor Swift y Travis Kelce enfrentan un nuevo contratiempo relacionado con la mansión que adquirieron en Ohio, luego de que una junta local retrasara la aprobación de los planes para instalar una valla alrededor de la propiedad.

De acuerdo con documentos consultados por TMZ, el proyecto para la residencia, valuada en 5.35 millones de dólares y adquirida en marzo, todavía no cuenta con la autorización necesaria.

El proyecto contempla la colocación de una estructura de aproximadamente 8 pies de altura, equivalentes a cerca de 2.4 metros, alrededor de la propiedad de la pareja.

La propuesta fue presentada ante la Junta de Revisión Arquitectónica de Bratenahl el 11 de agosto y nuevamente el 8 de septiembre, pero en ninguna de las reuniones se alcanzó una resolución.

El principal punto de conflicto estaría relacionado con las dimensiones planteadas para la valla, debido a las restricciones establecidas por la normativa local.

¿Qué establece la normativa de Bratenahl?

Según las reglas de Bratenahl citadas en los documentos, las vallas y muros sólidos, así como aquellos que tengan menos de 75 por ciento de apertura visual, no deben superar las 30 pulgadas de altura, alrededor de 76 centímetros.

La diferencia entre esa medida y los 2.4 metros contemplados en la propuesta habría impedido que el proyecto avanzara hasta el momento.

La disputa todavía podría continuar, ya que la pareja presentó un nuevo proyecto para intentar avanzar con las modificaciones previstas para su propiedad.

La mansión de 21 mil pies cuadrados, ubicada en Bratenahl, Ohio, fue adquirida por Kelce y Swift en marzo por 5.35 millones de dólares.

Otro contratiempo para Travis Kelce

El problema con la construcción ocurre después de que el jugador de los Kansas City Chiefs fuera mencionado en un tribunal federal como una de las víctimas de un supuesto esquema Ponzi de 35 millones de dólares.

A pesar de estos acontecimientos, Kelce tuvo motivos para celebrar esta semana, pues los Kansas City Chiefs consiguieron el lunes su primera victoria de la temporada, encuentro al que asistió Taylor Swift.