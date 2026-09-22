Pausa Carlos Rivera su gira por lesión en cuerdas vocales

El intérprete guardará reposo absoluto durante un mes y reprogramará sus presentaciones en Colombia, El Salvador y Guatemala.

El cantante mexicano Carlos Rivera dio a conocer a través de un comunicado oficial dirigido a sus fanáticos que deberá hacer una pausa en sus presentaciones en vivo debido a un problema de salud en su voz. El artista explicó que requiere guardar reposo absoluto por recomendación médica tras sufrir complicaciones físicas.

En su mensaje, el intérprete detalló que lleva un tiempo enfrentando una lesión en las cuerdas vocales y que, pese a sus esfuerzos por continuar con la gira, los especialistas le indicaron detenerse para evitar un daño mayor.

"Desde hace un tiempo vengo lidiando con una lesión en las cuerdas vocales. He hecho todo lo posible por cuidarme y seguir adelante con mis conciertos, pero ha llegado un punto en el que continuar así podría lastimarme aún más. Por indicación de mis médicos, necesito hacer un mes de reposo para darle a mis cuerdas el tiempo necesario para recuperarse correctamente", explicó el cantante en el comunicado oficial.

Ciudades afectadas y reprogramación de fechas

Debido a esta indicación médica, las fechas que el artista tenía programadas en varios países de Centroamérica y Sudamérica sufrirán modificaciones. Los conciertos pospuestos corresponden a Bogotá y Medellín en Colombia, El Salvador y Guatemala.

El equipo del cantante informó que las nuevas fechas para estas presentaciones se darán a conocer muy pronto. Asimismo, Carlos Rivera señaló que proyecta retomar sus actividades sobre los escenarios a partir del 23 de octubre con su presentación en Tlaxcala, México, manteniendo sin cambios el resto de los compromisos agendados en su itinerario.

Al final de su comunicado, el cantante agradeció la comprensión, paciencia y cariño de su público en este momento de recuperación.