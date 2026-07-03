Paulina Villarreal se desmaya durante concierto de The Warning

La baterista y vocalista de The Warning sufrió un desmayo durante un concierto en Alemania, lo que generó momentos de preocupación entre los asistentes

Momentos de preocupación se vivieron durante un concierto de The Warning en Münster, Alemania, luego de que Paulina "Pau" Villarreal, baterista y vocalista de la agrupación, sufriera un desmayo mientras la banda se presentaba como parte de su gira por Europa.

El incidente ocurrió durante la interpretación de "Disciple", una de las canciones más exigentes del repertorio del trío regiomontano, lo que obligó a detener la presentación para brindarle atención médica.

El concierto fue cancelado tras el incidente

De acuerdo con videos compartidos por asistentes, Paulina comenzó a sentirse mal mientras tocaba la batería hasta perder el conocimiento sobre el escenario.

Sus hermanas, Daniela y Alejandra Villarreal, suspendieron de inmediato el concierto, mientras integrantes del equipo técnico ingresaron para auxiliar a la músico.

Posteriormente, Daniela y Alejandra regresaron al escenario para agradecer el apoyo del público e interpretar algunos temas, entre ellos "When I'm Alone" y "Kerosene". Sin embargo, debido al estado de salud de Paulina, decidieron cancelar el resto del espectáculo.

Paulina explicó qué provocó el desmayo

Horas después del incidente, la propia Paulina Villarreal utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y explicar las causas del desmayo.

"Ya me sentía mal antes del show, pero quería tocar. La gripe y el calor terminaron por vencerme".

Más tarde publicó un mensaje en español en el que señaló:

"Traigo una gripita y entre el cansancio de estar enferma y el calorón que hacía en el show me desmayé un chirris, pero ya estoy mejor, todo bien, namás a descansar tantito. Pásenme el video lol".

La baterista también agradeció las muestras de apoyo recibidas y aseguró que se encuentra estable y en recuperación.

The Warning prepara el lanzamiento de su nuevo álbum

El incidente ocurre en un momento de gran actividad para la banda originaria de Monterrey, que recientemente anunció el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Everything's Falling, previsto para el 28 de agosto.

Como adelanto de esta nueva producción, el grupo ya presentó los sencillos "Kerosene", "Ego" y "Ritual", que marcarán una nueva etapa en la trayectoria de las hermanas Villarreal.

Una de las bateristas mexicanas más reconocidas

Paulina "Pau" Villarreal es baterista, cantante, compositora y cofundadora de The Warning, banda que integra junto a sus hermanas Daniela y Alejandra.

La artista regiomontana ha destacado desde temprana edad por su talento musical y, en 2023, fue reconocida como una de las mejores bateristas de rock. Junto a The Warning ha realizado giras por América y Europa, además de presentarse en importantes festivales internacionales y compartir escenario con destacados exponentes del género.