Paulina Rubio vende su mansión Ananda en Miami por 16.8 mdd

La cantante mexicana Paulina Rubio vendió su emblemática residencia en Miami Beach por 16.8 millones de dólares, cerrando un ciclo personal y financiero

La cantante mexicana Paulina Rubio, conocida como la Chica Dorada, concretó la venta de su icónica mansión en Miami Beach por 16.8 millones de dólares, en una operación privada realizada a finales de diciembre de 2025, cuyos detalles se han dado a conocer en los primeros días de 2026.

Una propiedad emblemática

La residencia, llamada Villa Ananda, se localiza en una de las zonas más exclusivas de las Venetian Islands, frente a la bahía de Biscayne.

El inmueble cuenta con cuatro habitaciones, vistas panorámicas, piscina, muelle privado y una superficie aproximada de 3,800 pies cuadrados, con un diseño moderno y tropical.

La casa fue construida en 2004 sobre un terreno adquirido en 1996 por Paulina Rubio y su madre, la actriz Susana Dosamantes.

A lo largo de los años, la mansión fue escenario de importantes momentos en la vida de la cantante, tanto de éxito profesional como de retos personales, y compartía nombre con uno de sus álbumes más recordados.

Tras conocerse la venta, surgieron especulaciones sobre posibles problemas económicos.

Sin embargo, fuentes cercanas y registros públicos señalan que la artista liquidó cualquier adeudo previo y que la propiedad no enfrentaba hipotecas ni procesos de desalojo, por lo que la operación habría representado un alivio financiero.

Luego de desprenderse de la mansión, Paulina Rubio y sus hijos se mudaron a una residencia más discreta en la misma ciudad, marcando una etapa de transición en la que la cantante prioriza la tranquilidad personal sin dejar de mantenerse activa en su carrera artística.