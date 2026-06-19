Paulina Rubio llega a los 55 años ¿qué ha sido de ella?

Paulina Rubio mantiene activa su carrera con la gira "Una Noche Dorada" y reafirma que su prioridad sigue siendo su familia y la música.

Paulina Rubio llega a los 55 años en medio de una etapa marcada por su legado musical, disputas legales y rumores sobre su situación inmobiliaria. Con más de 15 millones de discos vendidos y cerca de 8 millones de oyentes mensuales en Spotify, la "Chica Dorada" sigue siendo una figura central del pop latino.

Sin embargo, esta madre que este 17 de junio de 2026 cumple 55 años es una de las figuras más relevantes del pop latino. Y es que sí, el tiempo vuela: ha pasado ya más de medio siglo desde que aquella niña nacida en la Ciudad de México llegó al mundo, casi predestinada a convertirse en un torbellino tanto dentro como fuera de los escenarios.

Pero, ¿qué ha sido de la artista que a principios de los años 2000 marcaba el ritmo de las radios a ambos lados del Atlántico? Lo cierto es que resolver esa duda no es sencillo.

Hoy en día, la vida de la "Chica Dorada" es un cóctel de lo más complejo. En su rutina conviven el brillo de su innegable legado musical, el dolor por la pérdida de sus grandes pilares familiares y giras que juegan con la nostalgia. Pero también, y de forma muy señalada, un largo historial de batallas legales y problemas con sus propiedades en su refugio de Miami.

No obstante, a las puertas de este nuevo cumpleaños, una cosa está clara: Paulina Rubio es una artista que se niega en rotundo a soltar el micrófono o desaparecer del mapa, incluso cuando el ruido de los tribunales amenaza con eclipsar el compás de sus canciones.

Tras iniciar su carrera en Timbiriche y consolidarse como solista con éxitos como "Y yo sigo aquí" y "Yo no soy esa mujer", en los últimos años su vida personal ha ocupado más espacio que su música.

La cantante mantiene desde hace más de una década una batalla legal con su expareja Nicolás Vallejo-Nágera "Colate" por la custodia de su hijo, mientras también enfrentó procesos con Gerardo Bazúa relacionados con acuerdos familiares.

A esto se sumó el impacto emocional por la muerte de su madre, Susana Dosamantes, en 2022, a quien ha recordado públicamente como uno de los pilares de su vida.

En paralelo, medios difundieron versiones sobre un supuesto desalojo de una residencia en Miami, pero documentos oficiales y personas cercanas negaron problemas hipotecarios o legales. El conflicto correspondía a una disputa contractual por renta que terminó mediante un acuerdo privado.

Pese al ruido mediático, Paulina Rubio mantiene activa su carrera con la gira "Una Noche Dorada" y reafirma que su prioridad sigue siendo su familia y la música.