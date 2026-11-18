Los protagonistas de 'Diario de Vampiros' vuelven a trabajar juntos en 'The Haunting of Pendle Creek' una historia romántica y sobrenatural

Los seguidores de "The Vampire Diaries" tendrán una nueva oportunidad de escuchar juntos a Nina Dobrev y Paul Wesley, quienes se reencontraron profesionalmente para protagonizar "The Haunting of Pendle Creek", una producción de romance y erotismo en formato de audio para la plataforma Quinn.

El proyecto marca la primera colaboración de ambos actores en casi una década, luego de compartir pantalla en la exitosa serie televisiva en la que dieron vida a Elena Gilbert y Stefan Salvatore, una de las parejas más recordadas de la ficción.

En esta ocasión, Dobrev y Wesley interpretan a Scarlett y Ezra, dos exparejas que trabajan como podcasters especializados en crímenes reales y que comienzan a investigar una serie de desapariciones misteriosas en el pueblo de Pendle Creek.

De vampiros a una historia de romance y misterio

La historia consta de tres episodios y combina elementos sobrenaturales, suspenso y romance. Conforme avanzan en la investigación, los protagonistas comienzan a sospechar que una antigua leyenda local podría ser real.

La sinopsis plantea que, mientras aparece una luna de sangre y el caso se vuelve más peligroso, Scarlett y Ezra deberán enfrentarse a un depredador encantador y a los sentimientos que nunca terminaron de desaparecer entre ellos.

Paul Wesley reconoció que no esperaba volver a trabajar con Dobrev en una producción de este tipo, aunque aseguró que la experiencia resultó divertida.

"No veía un mundo en el que Nina y yo fuéramos a narrar erotismo en audio, pero aquí estamos, poniéndonos picantes", comentó el actor a Variety. También explicó que, aunque durante años interpretaron intereses románticos, ahora mantienen una amistad cercana, lo que hizo más particular el reencuentro.

Nina Dobrev recuerda la experiencia como en los viejos tiempos

Para Dobrev, regresar al estudio de grabación junto a Wesley fue una experiencia que le recordó su etapa en "The Vampire Diaries". La actriz destacó que disfrutó especialmente poder observar las reacciones de su compañero durante las escenas.

"Estar juntos en la cabina fue realmente muy divertido; poder vernos y reaccionar el uno al otro. No dejábamos de reír, especialmente en los momentos más sensuales", compartió.

La intérprete también señaló que le interesó participar en una historia centrada en personajes femeninos, pues considera atractivo encontrar proyectos que den protagonismo a este tipo de relatos.

Quinn apuesta por reunir a parejas de series y películas

"The Haunting of Pendle Creek" forma parte de Quinn Originals, una línea de producciones de audio que ha reunido a actores conocidos por sus trabajos en historias románticas.

Entre las colaboraciones anteriores de la plataforma se encuentran "Ember & Ice", con Hudson Williams y Connor Storrie; "Rent Free", protagonizada por Mika Abdalla y Stephen Kalyn, y "Olympus U", con Lili Reinhart y Tom Bateman.

Caroline Spiegel, fundadora y directora ejecutiva de Quinn, celebró la participación de los protagonistas de "The Vampire Diaries" y recordó el impacto que mantiene la pareja formada por Stefan y Elena entre los seguidores de la serie.

"Stefan y Elena son una de las parejas más icónicas de la historia de la televisión. Los fans siempre vuelven al mundo de 'The Vampire Diaries', especialmente durante el otoño", expresó.

Los primeros dos episodios de "The Haunting of Pendle Creek" ya están disponibles en Quinn, mientras que el tercero está previsto para el 24 de noviembre.