Paul Thomas Anderson gana premio del Sindicato de Directores

El cineasta Paul Thomas Anderson se impuso en los Premios DGA 2026 por 'One Battle After Another', acercándolo a su primer Oscar

El director más aclamado en el cine contemporáneo Paul Thomas Anderson, se llevó el premio principal en la edición número 78 de los Premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA), por su película One Battle After Another, lo que lo coloca como fuerte contendiente para ganar su primer Oscar.

Los Premios DGA, celebrados el sábado por la noche en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, son considerados uno de los indicadores más confiables de los Premios de la Academia.

En la última década, nueve de los ganadores del DGA han obtenido el Oscar al Mejor Director.

La película One Battle After Another ha dominado la temporada de premios, obteniendo reconocimientos de grupos de críticos, los Premios Gotham y los Globos de Oro, consolidándose como favorita a Mejor Película en los Oscar del 15 de marzo.

La votación de la Academia comenzará el 26 de febrero.

Los otros nominados en los DGA fueron Ryan Coogler por Sinners, Guillermo del Toro por Frankenstein, Josh Safdie por Marty Supreme y Chloé Zhao por Hamnet.

Durante su breve discurso, Anderson rindió homenaje al fallecido asistente de dirección Adam Somner, quien murió en 2024, diciendo: “Obviamente, estamos aquí arriba, menos uno”.

La ceremonia, presentada por Kumail Nanjiani, fue la primera bajo la presidencia de Christopher Nolan en el sindicato, quien destacó la difícil situación laboral de los cineastas en los últimos años, con disminuciones significativas en el empleo dentro del gremio.

Entre los premiados adicionales se encuentran Charlie Polinger como mejor director debutante por The Plague, Mstyslav Chernov por documental (2000 Meters to Andriivka) y Seth Rogen y Evan Goldberg por dirección en serie de comedia (The Studio).

Carrera de Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson, nacido el 26 de junio de 1970 en Studio City, Los Ángeles, es uno de los directores más aclamados del cine contemporáneo estadounidense.

Desde su debut con Hard Eight (1996), ha construido una filmografía destacada con películas como Boogie Nights (1997), Magnolia (1999), There Will Be Blood (2007), The Master (2012), Licorice Pizza (2021) y su más reciente One Battle After Another (2025).

Reconocido por su estilo visual único, guiones profundos y dirección de actores, Anderson ha consolidado un legado como uno de los grandes autores vivos del cine, explorando temas como la ambición, la familia disfuncional y la decadencia americana.