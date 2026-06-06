Paul Stanley reacciona al documental sobre el caso de su papá

Paul fue cuestionado sobre esta producción que retomará testimonios, investigaciones y versiones relacionadas con el crimen ocurrido en 1999

El nombre de Paul Stanley volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de reaccionar al próximo estreno de un documental que promete abordar nuevas líneas de investigación sobre el asesinato de su padre, el conductor Paco Stanley, uno de los casos más impactantes en la historia de la televisión mexicana.

Durante un encuentro con los medios, Paul fue cuestionado sobre esta producción que, según se ha adelantado, retomará testimonios, investigaciones y versiones relacionadas con el crimen ocurrido en 1999, además de explorar la posible identidad del presunto responsable.

Ante la expectativa que ha generado el proyecto, el conductor reconoció que se trata de un tema muy delicado para él y su familia, pues han pasado más de dos décadas desde el asesinato de Paco Stanley y el caso continúa despertando interés entre el público.

Paul explicó que, aunque respeta el trabajo de quienes participan en el documental, prefiere mantenerse al margen de las especulaciones y evitar emitir opiniones sobre teorías que no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades.

#ÚltimaHora #LoVisteEnVentanendo ⚠️ Paul Stanley reacciona al documental que promete revelar la identidad del asesino de su padre ⚠️



Luego de que se volviera viral la noticia de que el audiovisual "Testigos: la verdad tiene voz" señalará directamente a los culpables del crimen… pic.twitter.com/0KPJRBCxDJ — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 4, 2026

El conductor también señaló que durante muchos años ha aprendido a vivir con la atención mediática que genera el caso, pero admitió que cada vez que vuelve a hablarse del tema inevitablemente surgen recuerdos y emociones relacionadas con la pérdida de su padre.

La producción ha despertado gran expectativa debido a que promete presentar información poco conocida y testimonios que podrían aportar una nueva perspectiva sobre uno de los expedientes más comentados del espectáculo y la televisión mexicana.

Sin embargo, Paul dejó claro que su prioridad es seguir enfocado en sus proyectos personales y profesionales, por lo que no pretende involucrarse en debates públicos alrededor de las hipótesis que puedan presentarse en el documental.

Las declaraciones del conductor rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron la trayectoria de Paco Stanley y la enorme repercusión que tuvo su muerte en el país.

Por ahora, los seguidores del caso permanecen atentos al estreno de esta producción, mientras Paul Stanley mantiene una postura prudente ante cualquier información que surja alrededor de la investigación.