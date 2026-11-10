Paul McCartney se ubica como el tercer músico más rico del mundo

McCartney tiene una participación del 25% en Apple Corps, la compañía que administra el legado comercial del grupo The Beatles

Paul McCartney ocupa el tercer lugar entre los músicos más ricos del mundo, con un patrimonio estimado en 1,400 millones de dólares, según Forbes.

La valoración, publicada el lunes 9 de noviembre de 2026, sitúa al exintegrante de The Beatles, de 84 años, detrás del rapero Jay-Z, con 2,800 millones de dólares, y de la cantante Taylor Swift, con 2,000 millones.

Una parte de su fortuna se construyó con canciones que él nunca escribió. A través de su propia editorial, McCartney adquirió derechos sobre obras de otros artistas y abrió una fuente de regalías que abarca desde el rock de Buddy Holly hasta los musicales de Broadway.

El negocio editorial detrás de la fortuna de McCartney

McCartney consolidó ese negocio con MPL Communications, una empresa constituida a finales de 1968 que le permitió controlar los derechos de sus composiciones en solitario. Con los años incorporó a su catálogo obras de Buddy Holly y Carl Perkins, el musical Grease y canciones navideñas como It's Beginning to Look a Lot Like Christmas.

Forbes valora la editorial en al menos 250 millones de dólares. El registro mercantil británico identifica a McCartney como titular de al menos el 75% de las acciones y de los derechos de voto de la sociedad en Reino Unido. La estimación de su patrimonio también incluye propiedades en ese país y en los Hamptons, en Estados Unidos, así como una colección de arte con obras de Picasso y Magritte.

¿Cuánto genera el legado de The Beatles?

McCartney tiene una participación del 25% en Apple Corps, la compañía que administra el legado comercial de The Beatles. La empresa reportó ingresos de 44 millones de libras esterlinas en los 11 meses que concluyeron el 31 de diciembre de 2025. Parte del aumento se debió a ingresos por licencias cinematográficas, mientras que las regalías del catálogo se mantuvieron estables.

Por separado, Forbes estima en al menos 200 millones de dólares el valor de los derechos editoriales que corresponden a McCartney por sus composiciones para la banda. En 2017, el músico llegó a un acuerdo confidencial con Sony/ATV tras demandar para recuperar en Estados Unidos derechos sobre temas que escribió junto a John Lennon.

La gira que llevó a McCartney a Nuevo León

Las giras también han contribuido a su fortuna. Entre 2022 y 2024, los 55 conciertos de Got Back con datos disponibles registraron 299.2 millones de dólares en taquilla bruta. La presentación del 8 de noviembre de 2024, en Guadalupe, Nuevo León, vendió 47,994 boletos y recaudó 7.75 millones de dólares antes de gastos y del reparto de ingresos.