Paul McCartney estrena 'The Boys of Dungeon Lane': cuándo verlo

Paul McCartney lanzará su nuevo álbum The Boys of Dungeon Lane en un estreno global por TikTok LIVE. Aquí te decimos cuándo y cómo verlo en México

El legendario exintegrante de The Beatles, Paul McCartney, anunció el lanzamiento mundial de su nuevo álbum The Boys of Dungeon Lane mediante un innovador formato digital a través de TikTok LIVE Premiere.

Se trata de un evento sin precedentes, ya que es la primera vez que un artista de su talla estrena un disco completo utilizando esta modalidad, que permitirá a millones de fans conectarse en tiempo real desde distintas partes del mundo.

El evento será transmitido desde la cuenta oficial del músico y permitirá a los espectadores escuchar por primera vez los 14 temas inéditos del álbum, además de participar en una dinámica de preguntas y respuestas en directo con el propio McCartney.

Este formato LIVE Premiere representa una nueva apuesta de TikTok para reunir audiencias globales simultáneamente, posicionando el lanzamiento como uno de los eventos digitales más relevantes del año.

Un álbum con raíces personales

The Boys of Dungeon Lane marca el regreso de McCartney a un álbum de estudio como solista tras más de cinco años. A diferencia de trabajos anteriores, el disco apuesta por un enfoque más introspectivo y personal.

El título hace referencia a Dungeon Lane, un sitio cercano a Forthlin Road, lugar donde el artista vivió durante su juventud antes del fenómeno mundial de la Beatlemanía. Según el propio músico, este espacio fue clave en sus inicios creativos.

¿Cuándo y a qué hora verlo en México?

La transmisión del estreno mundial está programada para:

Fecha: Miércoles 27 de mayo

Miércoles 27 de mayo Hora en México: 9:30 horas (tiempo del centro)

Se espera una alta participación del público mexicano, que podrá conectarse en simultáneo con fans de todo el mundo.

Un nuevo modelo para la industria musical

Especialistas consideran que este tipo de lanzamientos confirma la capacidad de los artistas consagrados para adaptarse al entorno digital y conectar con nuevas generaciones.

El estreno de The Boys of Dungeon Lane no solo marca el regreso de McCartney, sino que también podría redefinir la manera en que la música se presenta y consume a nivel global.