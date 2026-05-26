Paul McCartney compara fama de Taylor Swift con The Beatles

Paul McCartney afirmó que la fama global de Taylor Swift es comparable a la Beatlemanía y aseguró que la cantante no necesita consejos

El exintegrante de The Beatles, Paul McCartney, aseguró que el nivel de fama alcanzado por la cantante Taylor Swift es comparable al que él vivió durante la época de la Beatlemanía en la década de los 60.

McCartney ve paralelismos con la Beatlemanía

Durante una reciente entrevista, el músico británico destacó el impacto global de Swift, señalando que existe un claro paralelismo entre su éxito actual y el fenómeno que protagonizó junto a los Beatles.

“Se ve el paralelismo, la cantidad de fama mundial que tiene Taylor y la que teníamos nosotros”, expresó McCartney, quien subrayó que la artista estadounidense ha logrado consolidar una conexión masiva con el público a nivel internacional.

El legendario músico también elogió las capacidades artísticas de Swift, a quien describió como una intérprete inteligente y talentosa, capaz de conectar con distintas generaciones.

“Creo que es muy buena. Es inteligente y hace canciones realmente pegadizas”, afirmó.

A pesar de su experiencia en la industria musical, McCartney consideró que la cantante no necesita orientación: “No creo que necesite ningún consejo, pero si lo pidiera, con gusto se lo daría”.

Encuentro con nuevas figuras del pop

El británico reveló que recientemente convivió con varias estrellas de la música actual durante una reunión privada, entre ellas Taylor Swift, Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter.

Sobre ellas, destacó no solo su talento, sino también su calidad humana: “Son personas muy buenas. Me gustan sus voces y lo que hacen”.

McCartney, quien se definió con humor como “el hermano mayor o incluso el abuelo” de esta generación de artistas, reiteró su admiración por el fenómeno global que representa Swift.

El reconocimiento cobra especial relevancia al provenir de uno de los protagonistas de la Beatlemanía, considerado uno de los mayores fenómenos musicales de todos los tiempos.