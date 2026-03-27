Paul McCartney anuncia nuevo disco inspirado en su infancia

Las sesiones de grabación se llevaron a cabo en estudios ubicados en Sussex, Inglaterra, y Los Ángeles, bajo un esquema creativo sin fechas límite

El músico británico Paul McCartney alista el lanzamiento de un nuevo material discográfico titulado “The Boys of Dungeon Lane”, el cual llegará al público el próximo 29 de mayo y marcará su decimoctava producción como solista.

A sus 83 años, el exintegrante de The Beatles apuesta por un proyecto profundamente personal, en el que recurre a los recuerdos de su niñez en Liverpool para construir una narrativa íntima a través de la música.

Un álbum con enfoque autobiográfico

De acuerdo con información difundida por su casa discográfica, el álbum estará conformado por 14 canciones que exploran pasajes poco conocidos de la vida de McCartney antes de alcanzar la fama mundial.

El tema “Days We Left Behind”, ya disponible en plataformas digitales como adelanto, ofrece una muestra del tono emocional del disco, caracterizado por una mirada reflexiva, honesta y nostálgica.

Según el comunicado, las composiciones surgen de un proceso creativo en el que el artista se muestra más abierto de lo habitual, compartiendo memorias personales que no habían sido abordadas en trabajos anteriores.

Liverpool, eje central del proyecto

El título del álbum hace referencia a Dungeon Lane, una calle de Liverpool que formó parte de la rutina diaria del músico durante su infancia. En ese entorno, McCartney evoca escenas de su vida cotidiana, desde sus caminatas con libros hasta los paisajes urbanos de una ciudad obrera.

En materiales promocionales, el artista recuerda esa etapa como un periodo marcado por la sencillez: “No teníamos nada, pero no importaba, porque la gente era maravillosa”, reflejando el sentido de comunidad que influyó en su formación personal y artística.

Producción sin presiones y con sello contemporáneo

El desarrollo de este disco comenzó hace aproximadamente cinco años, en colaboración con el productor Andrew Watt, reconocido por su trabajo con figuras actuales de la industria musical.

Las sesiones de grabación se llevaron a cabo en estudios ubicados en Sussex, Inglaterra, y Los Ángeles, bajo un esquema creativo sin fechas límite, lo que permitió al exBeatle trabajar con mayor libertad y profundidad en cada composición.

Un legado musical en constante evolución

Este lanzamiento se suma a una extensa carrera en la que McCartney ha sabido mantenerse vigente, explorando distintos estilos y formatos a lo largo de las décadas, tanto en solitario como en colaboraciones.

Con “The Boys of Dungeon Lane”, el músico no solo revisita sus raíces, sino que también ofrece una obra que conecta con nuevas generaciones, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes en la historia de la música contemporánea.