Paul Bettany se revienta 10 vasos sanguíneos en VisionQuest

El actor contó que se lastimó el ojo izquierdo durante una escena de la serie de Marvel y tuvo que permanecer dos semanas con el ojo ensangrentado

El actor británico Paul Bettany reveló que sufrió una inesperada lesión mientras grababa VisionQuest, la serie de Marvel en la que retoma su papel como Vision. Durante una escena en la que debía representar los efectos de un dispositivo sobre el cerebro de su personaje, el intérprete se esforzó tanto que terminó con alrededor de 10 vasos sanguíneos reventados en el ojo izquierdo.

La anécdota fue compartida por Bettany durante su participación en el programa Jimmy Kimmel Live!, donde explicó que la lesión no fue parte del maquillaje ni de los efectos especiales de la producción, sino una consecuencia de la intensidad con la que realizó la secuencia.

Paul Bettany explicó cómo ocurrió la lesión

El actor relató que la escena requería fingir que tenía un dispositivo sobre la cabeza que estaba interfiriendo con su cerebro. Sin embargo, reconoció que llevó demasiado lejos su interpretación.

"Estaba simplemente sobreactuando de manera exagerada y me reventé alrededor de 10 vasos sanguíneos en el ojo", contó Bettany al recordar lo sucedido durante la filmación.

La lesión provocó que su ojo izquierdo permaneciera visiblemente enrojecido y con apariencia de estar ensangrentado durante aproximadamente dos semanas.

El intérprete también comentó que el incidente representó trabajo adicional para el equipo de producción, pues fue necesario retirar digitalmente el enrojecimiento de las imágenes grabadas.

"Creo que debió costarle muchísimo a la producción eliminarlo", comentó, al referirse al proceso de edición que permitió corregir el aspecto de su ojo en pantalla.

El accidente le dejó una lección sobre la actuación

Bettany reconoció que la experiencia le hizo reflexionar sobre la intensidad que imprime a sus interpretaciones y resumió el aprendizaje con una frase: "Fue una lección de que menos es más".

El actor también bromeó sobre la ironía de interpretar a un personaje llamado Vision cuando él mismo tiene problemas de visión. Explicó que es miope y que no puede ver con claridad cuando se quita los lentes.

Paul Bettany vuelve como Vision en la serie de Marvel

En VisionQuest, Bettany vuelve a interpretar al androide del Universo Cinematográfico de Marvel, en una historia que continúa los acontecimientos de WandaVision y Agatha All Along.

La trama presenta a Vision después de su reinicio, mientras intenta comprender recuerdos que no parecen pertenecerle y encontrar un nuevo sentido a su existencia. En ese proceso, busca respuestas en las distintas inteligencias artificiales integradas en su programación.

Uno de los elementos centrales de la producción es el regreso de James Spader como Ultron, el villano que no aparecía en pantalla desde Avengers: Age of Ultron, estrenada en 2015.

Bettany ha explicado que la relación entre ambos personajes permite explorar temas como la identidad, la creación, la familia y el propósito de la existencia, a través de una dinámica que también retoma elementos de la historia de Frankenstein.

La serie, estrenada en Disney+ el 13 de octubre de 2026, forma parte de la historia televisiva de Marvel que comenzó con WandaVision en 2021 y continuó con Agatha All Along en 2024.