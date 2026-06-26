Paty Cantú causa furor con jersey de la Virgen de Guadalupe

Pese a las opiniones divididas, la publicación de Paty Cantú acumuló miles de “me gusta” y comentarios, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas

Paty Cantú se robó las miradas durante el Mundial 2026 al presumir un llamativo jersey rosa con la imagen de la Virgen de Guadalupe, una prenda con la que mostró su apoyo a la Selección Mexicana de Fútbol y que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió varias fotografías luciendo la camiseta, la cual destacó por su color rosa y por llevar estampada la imagen de la Virgen de Guadalupe, uno de los símbolos religiosos más representativos para los mexicanos.

El diseño generó reacciones entre sus seguidores

La intérprete acompañó las imágenes con un mensaje de apoyo para la Selección Mexicana, deseando éxito al equipo durante su participación en la Copa del Mundo y alentando a los aficionados a vivir con entusiasmo la fiesta futbolística.

El peculiar diseño del jersey no pasó desapercibido y generó miles de reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos elogiaron la originalidad de la prenda y la combinación de elementos culturales con el futbol, otros abrieron el debate sobre el uso de símbolos religiosos en la ropa.

Pese a las opiniones divididas, la publicación de Paty Cantú acumuló miles de “me gusta” y comentarios, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas entre los aficionados que siguen el Mundial.

Paty Cantú se suma al ambiente mundialista

La cantante ha demostrado en distintas ocasiones su pasión por el futbol y suele compartir mensajes de apoyo cuando la Selección Mexicana participa en competencias internacionales.

Con este look, Paty Cantú volvió a demostrar su estilo único y su cercanía con los seguidores, quienes celebraron que se sumara al ambiente mundialista con una prenda que no pasó desapercibida.