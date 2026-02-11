Paty Cantú aplaude el show del medio tiempo de Bad Bunny

Por: Italia Herrera 10 Febrero 2026, 21:37

La cantante, quien se presentará el próximo 27 de marzo en Monterrey también dijo que este techo histórico le abre la puerta a todos los latinos

Paty Cantú estrenó su nuevo sencillo titulado "Antes de Que el Mundo Acabe", donde la actriz Regina Blandón fue parte del video oficial, el cual será parte de su siguiente disco. Además, durante la presentación de este nuevo tema, Paty expresó su admiración a Bad Bunny por su participación en el Super Bowl y todo el movimiento latino. “Es la primera vez que sucede de esta manera y me parece increíble y me parece súper generoso que en su momento visibilidad también haya hecho clase de geografía y cultura de todo lo que es América.” comentó Paty Cantú. La cantante, quien se presentará el próximo 27 de marzo en Monterrey también dijo que este techo histórico le abre la puerta a todos los latinos.