Pathé restaura en 4K ‘María Antonieta’ de Sofia Coppola

Pathé lanzará una restauración 4K de María Antonieta y recupera filmes de Louis Daquin. Sus directivos defienden el futuro del cine en salas

El estudio francés Pathé presentará una restauración en 4K de María Antonieta, la película de Sofia Coppola protagonizada por Kirsten Dunst y Jason Schwartzman, como parte de sus esfuerzos por preservar el patrimonio cinematográfico.

El lanzamiento está previsto para el 25 de noviembre, en el marco del vigésimo aniversario de la cinta. La restauración es supervisada por Sony Pictures Entertainment en colaboración con American Zoetrope, la compañía fundada por Francis Ford Coppola.

El anuncio coincide con el reconocimiento que el Mercado Internacional de Cine Clásico del Festival Lumière, en Lyon, rendirá a Jérôme Seydoux, presidente de Pathé, y Sophie Seydoux, presidenta de la Fundación Jérôme Seydoux-Pathé. La compañía conmemora además 130 años de historia, mientras que su fundación celebra dos décadas de actividad.

Pathé recupera películas de Louis Daquin

La restauración de María Antonieta forma parte de un catálogo de trabajos que también incluye tres películas del cineasta francés Louis Daquin, vinculado a la Resistencia comunista durante la ocupación alemana y reconocido por su compromiso político y sindical.

Entre los títulos seleccionados por el Festival Lumière se encuentra Nous les gosses (1941), presentada en una versión restaurada en 2K. La historia sigue a un grupo de escolares y puede interpretarse como una alegoría de la resistencia frente a la ocupación.

También figura Les Arrivistes (1960), adaptación de la novela La Rabouilleuse, de Honoré de Balzac. Ambientada durante la Restauración francesa, la película retrata la codicia de un antiguo oficial napoleónico.

El catálogo incluye además la restauración en 4K de Premier de Cordée (1944), drama filmado principalmente en exteriores del valle de Chamonix. La cinta cuenta la historia de un joven que debe vencer su miedo a las alturas para convertirse en guía de montaña.

Pathé destacó que Daquin realizó largometrajes durante la ocupación alemana mientras participaba en la Resistencia. Su obra retrató a la clase trabajadora francesa y contribuyó al desarrollo de las instituciones cinematográficas del país durante la posguerra.

Jérôme Seydoux confía en la permanencia del cine

Durante una intervención en el teatro Pathé Bellecour, en Lyon, Jérôme y Sophie Seydoux hablaron sobre la preservación del patrimonio cinematográfico, los cambios en la industria y la necesidad de acercar el cine a las nuevas generaciones.

Jérôme Seydoux defendió la producción de películas de gran presupuesto, a las que en Francia se denomina “locomotoras” por su capacidad para atraer al público y sostener la actividad cinematográfica. Entre las producciones recientes de Pathé mencionó De Gaulle: Résistance, El conde de Montecristo y Los tres mosqueteros: D’Artagnan.

El directivo reconoció que estas producciones implican mayores riesgos económicos, pero consideró que son necesarias para mantener la vitalidad de las salas de cine.

“El cine resistirá, pase lo que pase”, afirmó Seydoux, quien sostuvo que la experiencia colectiva de reunirse para compartir emociones seguirá distinguiendo a la pantalla grande, pese a las crisis económicas y los cambios tecnológicos.

Prevén más estrenos de plataformas en cines

El presidente de Pathé también anticipó que las plataformas de streaming, entre ellas Netflix, llevarán cada vez más producciones a las salas. A su juicio, los estrenos cinematográficos permiten convertir una película en un acontecimiento de mayor alcance y notoriedad.

Seydoux consideró que los servicios digitales y las compañías tradicionales pueden convertirse en socios naturales, especialmente por los recursos económicos de las plataformas y su interés en proyectos con talento y presupuestos destacados.

Sophie Seydoux defiende conservar las películas en formato físico

Por su parte, Sophie Seydoux subrayó que la digitalización no debe sustituir la conservación física de las películas. Explicó que Pathé vuelve a imprimir en película las obras restauradas, como medida de protección ante los riesgos asociados a los cambios tecnológicos y la pérdida de archivos digitales.

La directiva señaló que el soporte fílmico ha demostrado una capacidad de conservación de largo plazo, mientras que todavía existen incertidumbres sobre la duración de los formatos digitales y la posibilidad de que ciertos materiales se vuelvan inaccesibles.

La educación cinematográfica comienza en la infancia

Sophie Seydoux también destacó la importancia de acercar a los niños al cine desde edades tempranas. La Fundación Jérôme Seydoux-Pathé desarrolla talleres especializados en cine mudo, con actividades que permiten a los participantes conocer el funcionamiento de las películas y manipular materiales cinematográficos.

Para la presidenta de la fundación, la experiencia práctica es clave para despertar la curiosidad y fomentar una afición duradera por el séptimo arte. Estas iniciativas retoman, además, la importancia que Charles Pathé, fundador de la compañía, concedía a los procesos técnicos y a los gestos involucrados en la creación cinematográfica.

Con las restauraciones y sus programas educativos, Pathé busca mantener vigente el legado de la historia del cine, al tiempo que defiende la permanencia de las salas como espacios para compartir experiencias culturales.