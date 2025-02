Pases a resorts o una liposucción, regalos a nominados al Óscar

La empresa de marketing Distinctive Assets es la encargada de entregar la exclusiva bolsa de regalos independientemente de si se llevan o no una estatuilla

Los 25 nominados de las categorías interpretativas y de dirección de esta edición de los Óscar recibirán un paquete de regalos diversos y exclusivos que van desde una liposucción a productos de lujo para el cuidado de la piel o estadías en resorts exclusivos.

Artistas como Ariana Grande ('Wicked'), Demi Moore ('The Substance'), Sebastian Stan ('The Apprentice'), Colman Domingo ('Sing Sing') y Zoe Saldaña o Karla Sofía Gascón ('Emilia Pérez'), recibirán "una bolsa de regalo de seis cifras destinada a mimar, deleitar e inspirar (...) independientemente de si se llevan o no a casa esa icónica estatuilla de oro", reza el comunicado emitido por Distinctive Assets, la empresa de marketing encargada de estos presentes.

Los obsequios exclusivos incluyen una línea completa de productos para el cuidado de la piel, así como una selección de productos para el cuidado del cabello, cuatro noches en un resort de lujo en las Maldivas, o un retiro de cinco noches en las colinas de Sri Lanka.

El paquete también cuenta con regalos más especializados como un kit de pruebas genéticas que permite a las personas descubrir información sobre su origen étnico, acceso a procedimientos de contorno corporal (liposucción) y otros más exóticos como cigarros de cannabis para perros.

Además, la bolsa destaca este año por sus esfuerzos filantrópicos. Debido a los devastadores incendios forestales en Los Ángeles de inicio de año, los nominados también recibirán un millón de dólares en apoyo de recuperación ante desastres de Bright Harbor.

Así como gestión gratuita de proyectos de renovación de viviendas por parte de la empresa constructora Maison Construction, basada en Los Ángeles.

"Ya sea que se mimen a sí mismos o compartan estos generosos regalos como un paquete de atención para un amigo que puede haber perdido recientemente su hogar, entregamos estos obsequios no en función de la necesidad de los destinatarios, sino por el deseo de alegrarle el día a alguien y reconocer un trabajo bien hecho", dijo Lash Fary, fundador de Distinctive Assets, en el mismo comunicado.

La 97 edición de los Óscar se celebrará este próximo domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde la película 'Emilia Pérez' parte como la más nominada de la noche.

Después de la entrega de galardones los asistentes podrán disfrutar de una fiesta que incluirá manjares gastronómicos que incluyen el jamón de bellota de Cinco Jotas o las patatas gallegas Bonilla a la Vista.

