Pascal es el quinto eliminado de 'La Granja VIP 2'

La audiencia decidió la salida del competidor tras una velada de fuertes roces entre Kunno, Niurka y Mono en el reality show.

La más reciente gala dominical de La Granja VIP sacudió los cimientos del reality show con una noche cargada de intensos momentos de confrontación, giros estratégicos y decisiones clave que redefinieron por completo el rumbo de la competencia, culminando con una dolorosa salida.

Choques y tensiones: El "Granjero de Oro" y el "Peor Peón"

La temperatura subió desde los primeros minutos de la transmisión cuando Kunno, en su papel de capataz, otorgó el codiciado título de "Granjero de Oro" a Mono, un movimiento que de inmediato encendió la mecha de los conflictos entre los concursantes. Tras asumir el estatus, Mono tuvo que cumplir con una de las misiones más pesadas de la velada: señalar directamente al "Peor Peón".

Argumentando una supuesta falta de desempeño y esfuerzo en las labores cotidianas de la granja, Mono apuntó directamente contra Kevyn. El señalamiento desató un ríspido cara a cara donde Kevyn recriminó los motivos de su nombramiento, mientras que figuras de peso como Niurka no tardaron en intervenir con su característico carácter para encender aún más el debate y cuestionar las dinámicas de juego del grupo.

Inmunidades y la conformación del grupo de riesgo

Las dinámicas de la noche y el veredicto del público establecieron reglas claras y protecciones especiales para ciertos habitantes.

Ivonne, la "Más Gallito", la audiencia reconoció su desempeño otorgándole un pase directo al juego del capataz, asegurando inmunidad para no ser nombrada peón en esta fase.

Julio protegido, mantuvo su estatus de blindaje tras haber conquistado previamente el título de "Mejor Capataz".

Los peones de la semana quedaron inicialmente conformados por Kevyn, Fernando y Natalia, a quienes se les sumó Manelyk tras el conteo de los votos emitidos por el público.

Salvados de la noche

Conforme la tensión escalaba en la sala, el conductor comenzó a revelar la lista de los participantes que lograron romper la tensión y asegurar su permanencia gracias al respaldo masivo de la audiencia.

Rafa Mercadante, anunciado como el primer salvado de la velada.

Kevyn, se convirtió en el segundo en respirar tranquilo al librar la zona de peligro.

Pimpinela fue confirmada como la tercera salvada de la noche, esquivando la nominación.

Julio consiguió consagrarse como el cuarto salvado, garantizando su continuidad en la casa.

Hacia el tramo final, el capataz Kunno tuvo en sus manos la tarea de designar al nuevo portador del "Peor Peón" de oro, decidiendo otorgar el reconocimiento nuevamente a Mono por su constancia, aunque el giro drástico de la noche apuntaba a las cartas definitivas del juego.

Pascal se despide de la competencia

La gala dominical cerró con el momento más crítico y determinante del reality show. Tras una semana intensa y con la balanza inclinada por la decisión de los televidentes, se confirmó que Pascal no logró reunir los votos necesarios para mantenerse a flote, convirtiéndose en el eliminado de la semana y despidiéndose de forma definitiva de las puertas de La Granja VIP.