Participa Fátima Bosch en el Power Talk Forum en Washington

La mexicana calificó como un honor haber sido parte de este encuentro, en el que se abordó la importancia de reconocer la fuerza interior.

La empresaria y Miss Universo Fátima Bosch compartió detalles de su participación en el Power Talk Forum, realizado en el Instituto Cultural Mexicano de Washington, D.C., donde formó parte de una conversación enfocada en temas de vulnerabilidad, empoderamiento y desarrollo personal.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Bosch calificó como un honor haber sido parte de este encuentro, en el que se abordó la importancia de reconocer la fuerza interior y la capacidad de las personas para superar desafíos personales.

La también conferencista señaló que durante el foro se reflexionó sobre la idea de que la fortaleza no significa evitar las caídas o mostrarse invulnerable, sino permitirse ser humano, afrontar los propios miedos y continuar avanzando a pesar de las dificultades.

En su mensaje, destacó que este tipo de espacios permiten generar conversaciones que impulsan el aprendizaje, la reflexión y el crecimiento individual, además de contribuir a fortalecer la confianza personal y la conexión con el potencial que existe en cada persona.

Bosch agradeció públicamente a Raiza Antonia González por la invitación al evento y por promover iniciativas que fomentan el intercambio de ideas y experiencias orientadas al desarrollo humano.

Asimismo, expresó su convicción de que este tipo de diálogos tienen la capacidad de inspirar cambios positivos y transformar vidas, al ofrecer herramientas para enfrentar retos personales y profesionales desde una perspectiva más consciente y empática.

El Power Talk Forum reunió a participantes interesados en temas de liderazgo, bienestar y empoderamiento, consolidándose como un espacio para compartir experiencias y promover conversaciones enfocadas en el crecimiento personal.