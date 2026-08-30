Paris Jackson recuerda a Michael con dos canciones

Paris Jackson estrenó dos canciones dedicadas a su padre, Michael Jackson, y compartió una grabación de su infancia con la voz del cantante

En una fecha marcada por la memoria de Michael Jackson, Paris Jackson decidió hablar de su padre a través de la música. Este 29 de agosto, cuando el fallecido cantante habría cumplido 68 años, la artista lanzó un doble sencillo integrado por “The Breeze” y “Just Me and You”.

Ambas canciones fueron escritas, producidas e interpretadas por Paris, quien convirtió los temas en una mirada personal al duelo, al amor por su padre y a la presión que ha experimentado alrededor de la exposición pública de su relación con él.

Paris Jackson convierte el recuerdo de su padre en música

Al anunciar los lanzamientos en Instagram, Paris dejó claro que sus nuevas canciones no fueron concebidas como un homenaje convencional a Michael Jackson. Para la cantante, se trata de una expresión íntima sobre sus propias experiencias y sentimientos.

La artista describió el material como una carta y un poema musical construido desde su perspectiva sobre el amor, la pérdida y la diferencia entre los vínculos personales y las relaciones que el público construye con las figuras famosas.

Los dos temas presentan aproximaciones distintas. Mientras “The Breeze” se concentra en la ausencia de su padre y en el deseo de mantener una conexión con él, “Just Me and You” plantea una postura más directa frente a quienes han observado y opinado sobre la vida y el legado de Michael.

Una grabación de Michael Jackson cierra “The Breeze”

Uno de los momentos más personales del doble sencillo aparece al final de “The Breeze”, donde Paris incorporó un audio privado de su infancia.

En la grabación se escucha a Michael Jackson decirle a su hija que la ama. La pequeña Paris responde de la misma manera, creando un breve intercambio entre ambos que quedó integrado en la canción.

El recurso convierte el cierre del tema en un recuerdo directo de la relación entre padre e hija y acompaña una composición en la que Paris se dirige a Michael para preguntarle si todavía puede escucharla.

“Just Me and You”, contra la mirada del público

La segunda canción, “Just Me and You”, cambia el tono y aborda la manera en que el duelo puede verse afectado por la atención externa.

En el tema, Paris cuestiona el escrutinio que ha rodeado la vida y el legado de su padre incluso después de su muerte. También expresa el cansancio que le provoca sentir que otras personas interpretan o juzgan su manera de relacionarse con la memoria de Michael.

El estribillo establece una frontera entre lo privado y lo público: Paris plantea que el vínculo con su padre pertenece a ambos y que no necesita convertirlo en un espectáculo para demostrar lo que siente.

Paris Jackson asegura que aún no ha contado todo

En una conversación con Zane Lowe para Apple Music, cuya versión completa está prevista para el lunes 31, Paris habló sobre el proceso detrás del doble sencillo y destacó su evolución como compositora y productora.

La cantante también explicó que decidió apartarse de algunas estructuras tradicionales de composición, incluso al prescindir de elementos como un coro o un puente musical.

Sin embargo, Paris dejó abierta la posibilidad de abordar nuevamente este capítulo de su vida. La artista señaló que las canciones no representan todo lo que tiene que decir sobre el tema y que, por ahora, prefiere reservar para sí misma parte de esa historia.