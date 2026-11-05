Paris Jackson reclama $600 mdd de la herencia de su padre

Paris Jackson pidió ante un juez transferir 600 millones de dólares de la herencia de Michael Jackson al fideicomiso que comparte con sus hermanos.

La fortuna que dejó Michael Jackson sigue dando de qué hablar. Ahora es su hija Paris Jackson quien busca que una parte de ese patrimonio sea destinada al fideicomiso familiar que comparte con sus hermanos Prince y Bigi.

La joven solicitó ante un juez que se ordene a los administradores de la herencia transferir alrededor de 600 millones de dólares al fondo, pues considera que ya existen recursos suficientes para cumplir con ese compromiso.

De acuerdo con los argumentos de Paris, el fideicomiso todavía no ha recibido el financiamiento que le corresponde, pese a los años que han pasado desde la muerte del cantante en 2009.

Por su parte, los administradores de la herencia sostienen que no pueden realizar la transferencia mientras continúen pendientes algunos asuntos legales con el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS).

Por ahora, la petición de Paris tendrá que ser revisada por un juez, por lo que todavía no hay una resolución sobre el destino de los 600 millones de dólares.