Paris Hilton responde sobre el estado de salud de su hijo

Recientemente la socialité Paris Hilton compartió varias fotografías de su pequeño hijo Phoenix de visita en Nueva York, sin embargo, los internautas externaron su preocupación por la salud del niño.

Aunque no se discute que la fotografía del bebé provoca ternura, otros usuarios se enfocaron en señalar el tamaño de la cabeza del menor, externando su preocupación de que el niño presente una posible hidrocefalia.

Los usuarios que reaccionaron a la fotografía consideraron que la cabeza de Phoenix es más grande en proporción a su cuerpo y la edad que tiene.

Pero este lunes, la también actriz, decidió responder a las críticas de los usuarios que opinaron sobre su hijo Phoenix.

"Al vivir la vida bajo los reflectores, los comentarios son inevitables, pero apuntar a mi hijo, o a cualquier otra persona, es inaceptable. Esto duele en mi corazón más profundamente de lo que las palabras pueden describir", dice un comunicado en Instagram.

Y agregó: "He trabajado duro para cultivar un entorno basado en el amor, el respeto y la aceptación, y espero lo mismo a cambio. Si no publico a mi bebé, la gente asume que no soy una gran madre y si lo publico, hay algunas personas que son crueles y odiosas.".

Paris Hilton expresó que ha soñado con ser mamá desde que tiene uso de razón y dejó en claro que su bebé está en perfecto estado de salud.

"Soy una madre trabajadora orgullosa y mi bebé está perfectamente sano, adorable y angelical. Phoenix es mi mundo y ha sido la mayor bendición de mi vida", escribió.

Finalmente, dedicó un contundente mensaje a las personas que criticaron a su hijo:

"Es difícil imaginar que haya personas en el mundo que apunten a tal inocencia. Espero que las personas puedan tratarse unas a otras con más amabilidad y empatía."

En enero de 2023, Paris Hilton anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo, utilizando un vientre de alquiler.

¿Qué es la hidrocefalia?

La hidrocefalia es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Normalmente, este fluido protege y amortigua el cerebro. Sin embargo, demasiado líquido ejerce una presión dañina para el cerebro.

La hidrocefalia puede ser congénita, que se presenta al nacer. Sus causas incluyen problemas genéticos y problemas que se desarrollan en el feto durante el embarazo. El principal signo de la hidrocefalia congénita es una cabeza con un tamaño fuera de lo normal.

La hidrocefalia puede causar daños permanentes en el cerebro y provocar problemas con el desarrollo físico y mental. Cuando no se trata, suele ser mortal. Con tratamiento, muchas personas llevan una vida normal, con ciertas limitaciones.

