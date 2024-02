Paris Hilton lanzará un nuevo álbum producido por Sia

La socialité y empresaria, Paris Hilton, sorprendió al confirmar su regreso a la música después de 15 años.

Esto lo anunció en la fiesta previa de la 66ª edición de los Premios Grammy que se llevó a cabo este domingo.

Hilton reveló que su nuevo álbum es producido por la cantante y compositora Sia, el cual será lanzado en junio, coincidiendo con la próxima temporada de su nuevo reality show "Paris in Love".

Cabe recordar que fama creció cuando protagonizó el reality show "The Simple life".

La socialité lanzó su primer álbum, "Paris" en 2006, por lo que, 18 años después, ahora promete una visión personal de su retorno musical generando expectativas entre sus seguidores.

Hilton anticipa una nueva etapa en su carrera artística, dejando atrás la larga pausa desde su debut discográfico que incluyó éxitos como "Stars Are Blind" y "Nothing in this World".

La también DJ, dejó atrás sus días de excesos y dijo en la alfombra roja que ahora prefiere pasar tiempo con sus dos hijos.

"Ahora odio salir porque quiero estar con mis hijos cada segundo", afirmó.

