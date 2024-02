Pareja tiene relaciones durante concierto de Travis Scott

Los fans de Travis Scott obtuvieron más de lo que esperaban cuando vieron su actuación en Las Vegas antes del Super Bowl LVIII durante el fin de semana.

El sábado por la noche, una pareja fue vista teniendo relaciones sexuales en una habitación de hotel con vista directa al espectáculo de Scott en el club nocturno Hakkasan en el MGM Grand.

Como se ve en un vídeo obtenido por TMZ , la pareja dejó las persianas abiertas, dando a los asistentes al concierto una visión clara de lo que estaba sucediendo dentro de la habitación del hotel.

Mientras interpretaban algunas de sus canciones, los fans que estaban allí para ver a Travis Scott obtuvieron un tipo de espectáculo totalmente diferente.

No está claro si la pareja sabía que estaban siendo vistos por la multitud que estaba debajo y si enfrentaron alguna consecuencia por parte del hotel o las autoridades.

En las redes sociales las reacciones estuvieron divididas. Algunos usuarios de X, antes Twitter, criticaron a la pareja y criticaron la exhibición íntima como incómoda.

Ya saben lo que dicen: lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas... a menos que alguien tenga una cámara.

