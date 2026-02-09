Pareja se casa durante halftime show de Bad Bunny en Super Bowl

La boda se integró como un momento simbólico, reforzando la idea de unión, celebración y pertenencia que Bad Bunny buscó transmitir durante su presentación

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX no solo destacó por su impacto musical y cultural, también dejó un momento inesperado cuando una pareja contrajo matrimonio en pleno show, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la presentación.

De acuerdo con reportes confirmados por Variety, la boda que apareció durante el espectáculo no formó parte únicamente de una escenografía, sino que se trató de un enlace real, realizado como parte de la narrativa visual del artista puertorriqueño.

La boda formó parte de la narrativa cultural del espectáculo

El momento ocurrió durante una de las transiciones musicales del show, cuando la producción recreó una escena ambientada en una celebración tradicional, donde el cantante interpretó temas como 'Baile Inolvidable'.

Mientras el escenario simulaba una fiesta comunitaria, una pareja protagonizó la ceremonia frente a miles de asistentes en el Levi’s Stadium y millones de espectadores alrededor del mundo, integrándose al concepto del espectáculo que buscó representar tradiciones y celebraciones latinas.

Un show cargado de simbolismo puertorriqueño

La presentación de Bad Bunny estuvo marcada por una escenografía inspirada en Puerto Rico, con elementos como campos de caña de azúcar, jíbaros con pavas, puestos de piragua y escenas cotidianas de la vida en la isla.

Durante el espectáculo, el artista también utilizó una representación de su icónica “casita” como escenario principal, desde donde interpretó algunos de sus éxitos mientras desarrollaba una narrativa que mezcló música, identidad cultural y mensajes sociales.

La ceremonia reforzó el mensaje de comunidad del show

La boda se integró como uno de los momentos más simbólicos del halftime show, reforzando la idea de unión, celebración y pertenencia que Bad Bunny buscó transmitir durante su presentación.

El espectáculo apostó por mostrar distintas expresiones culturales latinas, incluyendo referencias sociales relacionadas con Puerto Rico, como los apagones en la isla, representados mediante efectos visuales y una interpretación del tema 'El Apagón'.