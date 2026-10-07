Paramount y Warner Bros. Discovery ya son una sola empresa

Skydance Corp. concreta la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery por 111 mil millones de dólares y prepara cambios en streaming

La integración de Paramount y Warner Bros. Discovery ya es oficial. Ambas compañías quedaron reunidas bajo una nueva empresa denominada Skydance Corp., encabezada por David Ellison como presidente y director ejecutivo.

La operación tiene un valor de 111 mil millones de dólares y concentra bajo una misma compañía importantes estudios cinematográficos, cadenas de televisión y plataformas de streaming.

El nuevo grupo contempla marcas como Paramount Pictures, Warner Bros., HBO, HBO Max, Paramount+, Pluto TV, CBS, CNN, CBS Sports, TNT Sports, Nickelodeon, Cartoon Network, MTV, Food Network, BET, HGTV y Comedy Central.

David Ellison califica la operación como histórica

Tras concretarse la fusión, David Ellison aseguró que el cierre representa un momento relevante tanto para Skydance como para la industria del entretenimiento.

El directivo señaló que el objetivo inicial era reunir dos estudios con una larga trayectoria para formar una compañía con mayor capacidad, recursos y alcance para desarrollar contenidos destinados a distintas audiencias, géneros y plataformas.

Ellison indicó que, con la operación concluida, la empresa enfocará sus esfuerzos en fortalecer a los creadores, ofrecer entretenimiento al público y generar beneficios para sus accionistas.

La nueva compañía tendrá ingresos por 70 mil millones

De acuerdo con Skydance, la empresa combinada proyecta ingresos anuales cercanos a los 70 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, deberá asumir una deuda neta de aproximadamente 80 mil millones de dólares.

La fusión se concretó poco más de un año después de que la entidad surgida de la unión entre Paramount y Skydance iniciara su propuesta para adquirir Warner Bros. Discovery.

Durante el proceso, Ellison tuvo que superar distintos obstáculos, entre ellos una oferta de Netflix por activos de Warner Bros. Discovery y una demanda antimonopolio presentada por 12 fiscales generales demócratas.

La operación incluyó una inversión de 47 mil millones de dólares en acciones ordinarias de Clase B, encabezada por Larry Ellison, RedBird Capital Partners, LionTree y fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi.

La inversión de capital fue valuada en 12 dólares por acción, mientras que el financiamiento mediante deuda estuvo a cargo de Bank of America, Citigroup y Apollo Global Management.

La familia Ellison, respaldada por el empresario tecnológico Larry Ellison, padre de David, mantiene la mayor participación accionaria en Skydance. Junto con RedBird Capital Partners, los Ellison son los únicos titulares de las acciones ordinarias Clase A de Paramount, que concentran el 100% de los derechos de voto de la compañía resultante.

Skydance prepara cambios en streaming

La compañía también confirmó que busca colocar la tecnología como uno de los ejes de su estrategia. Como parte de sus planes, Paramount+ y HBO Max serán integrados progresivamente en un solo servicio de streaming.

Skydance afirmó que esta estrategia pretende impulsar la innovación en sus productos dirigidos directamente al consumidor.

Además, la empresa prevé alcanzar más de 6 mil millones de dólares en sinergias anualizadas durante los próximos tres años.

La fusión contempla reducción de costos

Entre las áreas donde Skydance espera generar ahorros se encuentran la tecnología, integración, compras, marketing y reducción de espacios inmobiliarios.

La compañía sostiene que estas medidas permitirán operar con una estructura más eficiente y flexible, con la intención de destinar mayores recursos a contenidos, creadores y tecnología.

Sin embargo, la integración también contempla despidos masivos. Se prevé que miles de trabajadores de las antiguas Paramount y Warner Bros. Discovery pierdan sus empleos durante los próximos meses.

La nueva empresa calcula que su relación entre deuda neta y EBITDA ajustado se ubicará entre seis y siete veces durante 2026.

El objetivo financiero de Skydance es reducir ese indicador hasta 3.0 veces para finales de 2029.

La compañía estará organizada en tres grandes áreas: Studios, Direct-to-Consumer y TV Media, con una cartera que reúne algunas de las principales marcas de entretenimiento y televisión de Paramount y Warner Bros. Discovery.