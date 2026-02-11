Paramount mejora oferta por Warner sin subir precio

Añade pagos por demora y cubre penalización con Netflix, pero mantiene su propuesta en 30 dólares por acción en efectivo

Paramount Skydance anunció este martes una mejora en su oferta hostil para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD), en un nuevo intento por desbancar el acuerdo previamente pactado entre WBD y Netflix.

Aunque la compañía añadió incentivos financieros y mayores garantías regulatorias, mantuvo sin cambios el precio base de 30 dólares por acción en efectivo, lo que valora la operación en aproximadamente 108 mil millones de dólares.

La principal novedad es la incorporación de una “tarifa de ticking” de 0.25 dólares por acción por trimestre, que se pagaría a los accionistas si la transacción no se concreta después del 31 de diciembre de 2026.

Este mecanismo representaría alrededor de 650 millones de dólares en efectivo adicional por cada trimestre de retraso y, según Paramount, refleja su confianza en obtener una aprobación regulatoria rápida.

Además, la empresa se comprometió a:

Cubrir la tarifa de terminación de 2.8 mil millones de dólares que WBD debería pagar a Netflix si rompe su acuerdo actual.

Asumir y eliminar un posible costo de refinanciación de deuda de hasta 1.5 mil millones de dólares.

Respaldar la oferta con 43.600 millones de dólares en capital comprometido por la familia Ellison y RedBird Capital, además de 54.000 millones en financiamiento de deuda de grandes bancos.

David Ellison, director ejecutivo de Paramount, aseguró que las mejoras representan un “compromiso firme e inquebrantable” para ofrecer a los accionistas “certeza en el valor y un camino regulatorio claro”.

Batalla con Netflix

La ofensiva se produce mientras Netflix mantiene un acuerdo para adquirir los activos de estudios y streaming de WBD por unos 82.700 millones de dólares, tras modificar su propuesta a 27.75 dólares por acción totalmente en efectivo.

La junta directiva de Warner Bros. Discovery ha respaldado públicamente el acuerdo con Netflix, al considerarlo superior. Sin embargo, Paramount y su socio RedBird Capital continúan presionando directamente a los accionistas, argumentando que su propuesta ofrece mayor valor en efectivo y menos riesgos regulatorios.

Tras el anuncio, las acciones de WBD subieron alrededor de 1.6% a 2%, reflejando el interés de los inversionistas ante la puja. Analistas señalaron que, aunque las mejoras aumentan la presión sobre la junta de WBD, la oferta podría seguir siendo insuficiente si no se incrementa el precio por acción.

La disputa por el control de Warner Bros. Discovery, propietaria de franquicias como Harry Potter, Game of Thrones y el universo DC, continúa intensificándose, en uno de los mayores movimientos de consolidación en la industria del entretenimiento en los últimos años.