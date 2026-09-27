Paramount aguarda aval judicial para comprar Warner

Paramount espera la aprobación de una jueza federal para concretar la compra de Warner y evitar pagos millonarios por cada día de retraso

Paramount enfrenta una cuenta regresiva para completar la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD), una operación valuada en alrededor de 110 mil millones de dólares que todavía requiere el aval de una jueza federal de Estados Unidos.

El cierre de la transacción cobra especial importancia porque, después del 30 de septiembre, Paramount deberá pagar aproximadamente siete millones de dólares diarios a los accionistas de WBD mientras la operación permanezca pendiente.

La operación, pactada en febrero, enfrentó una demanda antimonopolio presentada por una coalición de 12 estados que cuestionó sus posibles efectos sobre la competencia en Hollywood, el empleo y los contenidos.

Paramount y los estados llegaron recientemente a un acuerdo que establece una serie de compromisos para despejar el camino a la fusión. Entre ellos figura la obligación de mantener un determinado volumen de películas estrenadas en cines y destinar al menos mil 500 millones de dólares a producción cinematográfica durante cinco años.

También habrá controles sobre CNN y CBS

El pacto contempla además la creación de una junta independiente encargada de proteger la autonomía editorial de CNN y CBS News.

La propuesta incluye otras condiciones relacionadas con la producción cinematográfica, las negociaciones con distribuidores de televisión y la supervisión del cumplimiento de los compromisos asumidos por la compañía.

La jueza aún no define el acuerdo

La jueza federal Araceli Martínez-Olguín revisa el convenio alcanzado entre las partes. Durante una audiencia celebrada esta semana, la magistrada no emitió todavía una resolución y señaló que busca asegurarse de que el acuerdo haya sido negociado bajo condiciones de independencia.

La jueza también solicitó que se tomara en cuenta una carta enviada por el senador demócrata Cory Booker, quien pidió una revisión independiente del pacto desde la perspectiva del interés público.

Booker cuestiona la operación

El legislador criticó a Paramount por haber planteado la posibilidad de trasladar sus operaciones fuera de California y cuestionó la relación entre el director ejecutivo David Ellison, su familia y el Gobierno de Donald Trump.

Booker también cuestionó la autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones para que hasta 49.5% del capital de Paramount pueda quedar en manos de entidades extranjeras una vez completada la fusión.

La decisión judicial será determinante para conocer si la operación puede avanzar hacia su cierre. Mientras tanto, Paramount enfrenta el riesgo de acumular mayores costos si la transacción se prolonga después de la fecha límite establecida.

La compañía ya había advertido que las llamadas “ticking fees” representan un costo de siete millones de dólares diarios para los accionistas de Warner Bros. Discovery si el acuerdo no se concreta a tiempo.