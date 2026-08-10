Papá de Harry Styles sorprende a fans durante concierto en CDMX

Desmond Styles, padre de Harry Styles, sorprendió a los fans al subir al escenario durante el concierto del cantante en Ciudad de México

Harry Styles tuvo un espectador muy especial durante su concierto en la Ciudad de México: su papá, Desmond Styles, quien acudió para acompañar a su hijo durante una de las presentaciones de su residencia en nuestro país.

El momento fue captado por algunos fans que ya se encontraban dentro del recinto y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Desmond apareció sobre el escenario y saludó sonriente a los seguidores de Harry, quienes no tardaron en reconocerlo y compartir imágenes del momento.

El papá del cantante acudió vestido de manera casual y, de acuerdo con los reportes, llegó acompañado de algunos amigos para disfrutar del espectáculo.

La presencia de Desmond también recordó la cercana relación que mantiene con su hijo. Aunque él y la mamá de Harry, Anne Twist, se divorciaron cuando el cantante tenía siete años, ambos han respaldado su carrera desde sus primeros pasos, incluyendo la etapa en la que Harry alcanzó la fama mundial con One Direction.

Desmond ha mantenido un perfil alejado de los reflectores, pero en diferentes ocasiones ha demostrado públicamente su orgullo por Harry. Incluso recordó la madrugada en la que su hijo salió de casa para acudir a su audición de The X Factor en 2010, sin imaginar que aquella decisión cambiaría por completo su vida.

Harry Styles continúa con su residencia Together, Together en la Ciudad de México, donde ofrecerá un total de seis conciertos.

La última presentación está programada para este lunes 10 de agosto, cerrando así su paso por nuestro país, donde ha reunido a miles de seguidores.