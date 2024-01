¿Paola Suárez perdonó y regresó con su ex tras golpiza?

A comienzos del mes de enero del año en curso, Paola Suárez, preocupó a sus seguidores, después de que se dio a conocer que había recibido una golpiza por parte de su novio, quien horas antes le había propuesto matrimonio.

El nombre de la integrante de 'Las Perdidas' acaparó las tendencias de redes sociales porque debido a la gravedad de las lesiones pudo perder uno de sus ojos, afortunadamente fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro.

Trascendió que Paolita, como también es conocida, demandó a su pareja Jesús N por los golpes que le propinó.

A los pocos días, la influencer confesó que, a pesar de la violencia sufrida, aún alberga sentimientos de amor hacia su agresor.

"A pesar de la brutalidad de la situación, Paola confesó: "Me siento mal porque yo a esa persona la quería mucho, yo la quiero. No me escuchan mis amigas, sino que ya me estuvieran regañando, pero el amor no se termina de un día para otro", dijo Paola.

Y al parecer la amiga de Wendy Guevara habría perdonado a su agresor para darle una segunda oportunidad en la relación.

Esto después de que Jesús compartió a través de las historias de Instagram unos inquietantes mensajes, al parecer dirigidos a Paola.

"Gracias por confiar nuevamente en mí, no te defraudaré", escribió el joven, haciendo pensar que ambos retomaron la relación amorosa.

Los usuarios no tardaron en cuestionar a Paola y durante una transmisión en vivo acabó con el misterio.

"Hay un instagram falso de ya saben quien (refiriéndose a su exnovio), jamás en la vida (regresaría), yo no he querido tocar más ese tema por mi paz mental, por yo sentirme bien conmigo misma, por no deprimirme y no voy a tocar ese tema", acabando así con los rumores de una posible reconciliación.

