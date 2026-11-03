Paola Dalay confirma nueva relación tras ruptura con Derbez

José Eduardo Derbez y Paola anunciaron su ruptura a través de un video en redes sociales, en el que destacaron que la decisión se tomó con cariño y respeto

¡Paola Dalay rompió el silencio! Luego de confirmar el fin de su relación con José Eduardo Derbez, la influencer volvió a dar de qué hablar al reconocer que está saliendo con el futbolista César Romo, con quien fue relacionada después de que circulara una fotografía de ambos juntos.

La noticia llamó la atención porque la imagen comenzó a difundirse poco antes de que Paola y el hijo de Eugenio Derbez hicieran pública su separación. En la fotografía, la creadora de contenido aparece acompañada por un hombre identificado como César Romo, jugador mexicano de la Kings League Américas.

Ante las especulaciones sobre un posible romance, Paola confirmó que sí está saliendo con el deportista. Sin embargo, hizo una aclaración importante: aseguró que lo conoció después de terminar su relación con José Eduardo, por lo que rechazó las versiones que apuntaban a una posible infidelidad.

La influencer también explicó que, aunque su separación no se había hecho pública, ambos ya habían tomado caminos distintos. De acuerdo con sus declaraciones, ella continuó con su vida, al igual que el actor, y considera que esa decisión es válida después de haber terminado su relación.

Por su parte, José Eduardo Derbez y Paola anunciaron su ruptura a través de un video en redes sociales, en el que destacaron que la decisión se tomó con cariño y respeto, principalmente por el bienestar de su hija Tessa. Ambos dejaron claro que buscarán mantener una buena relación como padres, pese al final de su historia amorosa.

La confirmación de Paola reavivó la conversación en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron los tiempos de la nueva relación y otros salieron en su defensa. Sin embargo, la influencer sostiene que conoció a César después de separarse del actor. Así, mientras comienza una nueva etapa sentimental, la expareja busca adaptarse a su nueva dinámica familiar.