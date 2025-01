Panini genera polémica al decir 'creo en el matrimonio'

"Lo primero que le dije a mi esposo fue que no quiero volver a divorciarme. Si no estamos juntos en esto, estaremos solos. Desafortunadamente, ya conocemos el camino fácil de decir 'no funcionó', acudir a un abogado, papeles y divorcio. Pero no quiero que eso suceda... No crecí en ese entorno", expresó.