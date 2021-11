Pandora y Flans triunfan en la Arena Monterrey

En este magno evento las artistas agradecieron a los 9,500 regiomontanos que llenaron este icónico recinto de la sultana del norte.

"Se trabaja muchisímo para que un artista espere y logre dos palabritas, que nos llena de alegría 'sold out', todo vendido. No hay mayor alegría para nosotras, porque no siempre se logra créanmelo. Y ustedes como nuestros, lo han logrado. No tenemos palabras para agradecer su presencia esta noche", compartió la cantante de Pandora Mayte Lascurain