Pamela Anderson recibirá premio en el Festival de Turín 2026

La actriz será distinguida con el Stella della Mole por su trayectoria y presentará una función especial de The Last Showgirl en Italia

Pamela Anderson será reconocida con el premio Stella della Mole durante la edición 44 del Festival de Cine de Turín, que se celebrará del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2026 en Italia. La distinción celebra su trayectoria y su contribución al cine internacional.

Como parte de las actividades del encuentro cinematográfico, la actriz presentará una proyección especial de The Last Showgirl, dirigida por Gia Coppola, y participará en una conversación sobre el escenario antes de la función.

El reconocimiento llega tras su actuación en The Last Showgirl

El premio reconoce una etapa importante en la carrera de Anderson, quien recibió una nominación al Globo de Oro en 2025 como mejor actriz protagonista por su interpretación en The Last Showgirl.

En la película, la actriz interpreta a una bailarina de Las Vegas que debe enfrentar el final de su trayectoria profesional. Su trabajo fue señalado como una muestra de una faceta interpretativa distinta a la imagen que durante años la acompañó en la cultura popular.

Giulio Base, director artístico del Festival de Cine de Turín, destacó la sensibilidad que Anderson mostró en la cinta y señaló que su actuación permitió descubrir nuevas dimensiones de su capacidad como intérprete.

El reconocimiento Stella della Mole busca celebrar tanto su talento como su capacidad para reinventarse y construir una nueva etapa artística.

Los proyectos recientes de Pamela Anderson

Después de la repercusión de The Last Showgirl, Anderson participó en el reinicio de The Naked Gun (¿Y dónde está el policía?), producción de Paramount en la que compartió pantalla con Liam Neeson.

También formó parte de Rosebush Pruning, película dirigida por Karim Aïnouz, junto a Riley Keough, Callum Turner, Elle Fanning, Jamie Bell, Lukas Gage y Tracy Letts.

En 2026 participó además en Place to Be, del cineasta Kornél Mundruczó, donde interpreta a la hija del personaje de Ellen Burstyn. En el elenco también figuran Taika Waititi y Murray Bartlett.

Las próximas películas de la actriz

Entre los proyectos que forman parte de su agenda cinematográfica se encuentran:

Somedays: película en la que comparte créditos con Billy Bob Thornton.

película en la que comparte créditos con Billy Bob Thornton. Love Is Not the Answer: debut como director de Michael Cera, con Steve Coogan y Jamie Dornan en el reparto.

debut como director de Michael Cera, con Steve Coogan y Jamie Dornan en el reparto. Alma: producción dirigida por Sally Potter en la que participa junto a Richard E. Grant.

El Festival de Cine de Turín celebrará su edición 44

La edición 44 del Torino Film Festival se realizará del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2026. El encuentro es organizado por el Museo Nacional del Cine de Italia y reúne producciones y figuras de distintas partes del mundo.

Entre las personalidades que han recibido anteriormente el premio Stella della Mole se encuentran Spike Lee, Antonio Banderas, Angelina Jolie y Sharon Stone.