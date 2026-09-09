Padres de Celeste Rivas exigen pena de muerte contra rapero D4vd

La investigación penal establece que Celeste llegó a la residencia de Burke en Hollywood Hills el 23 de abril de 2025 y no volvió a ser vista con vida

Los padres de Celeste Rivas Hernández, la adolescente de 14 años cuyo asesinato es atribuido por la Fiscalía al cantante D4vd, presentaron una demanda civil en Los Ángeles para exigir una indemnización por la muerte de su hija.

Mercedes Martínez y Jesús Rivas también solicitaron públicamente que el músico, cuyo nombre es David Anthony Burke, enfrente la pena de muerte si es declarado culpable dentro del proceso penal.

La demanda por muerte injusta incluye como señalados al artista, algunas de sus empresas y representantes, su madre, un gerente financiero y un guardia de seguridad que presuntamente vivía en la residencia.

Familia señala a personas cercanas al cantante

Los padres sostienen que quienes formaban parte del entorno de D4vd conocían o debieron advertir el comportamiento inapropiado del músico con la menor. La acción civil contiene además señalamientos por abuso sexual y presunta negligencia.

De acuerdo con el documento, Burke habría iniciado una relación sexual con Celeste en noviembre de 2023, cuando ella tenía 13 años y él 18.

Esta situación presuntamente continuó hasta 2025, incluso después de que un agente informara al cantante que la joven era menor de edad.

La demanda también señala que el músico habría tomado fotografías íntimas de la adolescente dentro de su domicilio. Todos estos señalamientos deberán ser revisados y acreditados ante el tribunal correspondiente.

Fiscalía sostiene que buscó proteger su carrera musical

La investigación penal establece que Celeste llegó a la residencia de Burke en Hollywood Hills el 23 de abril de 2025 y no volvió a ser vista con vida.

Los fiscales sostienen que el cantante la asesinó después de que la adolescente amenazara con revelar públicamente la relación que mantenían, en un momento en que su carrera se encontraba en crecimiento y estaba próximo el lanzamiento de su álbum debut, Withered.

El cuerpo desmembrado y en estado de descomposición fue localizado el 8 de septiembre de 2025 dentro de la cajuela delantera de un Tesla registrado a nombre del artista. El vehículo había sido trasladado a un depósito después de permanecer abandonado cerca de su vivienda.

D4vd fue detenido en abril de 2026 y enfrenta cargos por asesinato en primer grado, abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.

La acusación contempla como circunstancias especiales el acecho premeditado, el asesinato para obtener un beneficio económico y la eliminación de una posible testigo. En julio, una jueza determinó que existían suficientes elementos para llevar al cantante a juicio.

Fiscalía todavía evalúa solicitar la pena de muerte

La petición de la familia para aplicar la pena capital es independiente de la demanda civil. La decisión de solicitarla corresponde a la Fiscalía del condado de Los Ángeles dentro del proceso penal.

En caso de ser declarado culpable, Burke podría recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o una sentencia de muerte. Sin embargo, los fiscales todavía no han definido cuál de las dos penas buscarán.

California mantiene vigente la pena capital, aunque las ejecuciones se encuentran suspendidas por una moratoria establecida desde 2019.

El cantante, de 21 años, se declaró no culpable de los cargos y permanece detenido sin derecho a fianza. Su próxima comparecencia está programada para el 19 de octubre, mientras continúa representado por la oficina del defensor público del condado de Los Ángeles.