Padre de Ana Bárbara niega acusaciones de abuso

Don Antero Ugalde rechazó los señalamientos de presunto abuso sexual y aseguró que las acusaciones en su contra son falsas

Don Antero Ugalde, padre de la cantante Ana Bárbara, respondió a las recientes acusaciones en su contra, luego de que Adri Toval asegurara que presuntamente habría agredido sexualmente a dos de las hermanas mayores de la intérprete.

El padre de la artista rechazó de manera categórica los señalamientos y afirmó que se trata de una “infamia”.

En entrevista, Don Antero aseguró que desconoce a Adri Toval y dijo no entender el motivo por el que realizó esas declaraciones. Además, sostuvo que durante la infancia de sus hijas siempre procuró brindarles cuidado, educación y respeto.

El padre de Ana Bárbara expresó su indignación por las acusaciones y aseguró que nunca cometió los hechos que se le atribuyen. Incluso señaló que no descarta proceder legalmente por presunto daño moral en contra de quien difundió los señalamientos.

Don Antero rechaza acusaciones y analiza acciones legales

Durante la entrevista, Don Antero también habló sobre la relación que mantiene con Ana Bárbara, reconociendo que continúa distanciado de la cantante. Afirmó que actualmente no existe comunicación entre ambos y lamentó el rumbo que ha tomado su relación familiar.

Hasta el momento, Ana Bárbara no ha emitido un pronunciamiento público sobre las declaraciones realizadas por su padre ni sobre las acusaciones mencionadas por Adri Toval.

El caso continúa generando atención en el ámbito del espectáculo. Hasta ahora, las declaraciones forman parte de un intercambio público de versiones y no se ha informado sobre una resolución judicial relacionada con estas acusaciones.