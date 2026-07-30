Padre de Amy Winehouse pierde litigio por subasta

Mitch Winehouse fue condenado a pagar más de un millón de dólares tras perder una demanda relacionada con la subasta de pertenencias de Amy Winehouse

Mitch Winehouse, padre de la fallecida cantante Amy Winehouse, fue condenado por el Tribunal Superior a pagarmás un millón de dólares a Naomi Parry y Catriona Gourlay, dos amigas cercanas de la artista, luego de perder una demanda relacionada con la subasta de pertenencias de la intérprete.

La resolución judicial representa un duro revés para Winehouse, quien además deberá asumir una importante cantidad en gastos legales tras un proceso que el tribunal calificó como innecesariamente agresivo.

Fracasa la demanda

Mitch Winehouse acusó a Parry y Gourlay de beneficiarse de la venta de decenas de objetos personales de Amy Winehouse durante subastas realizadas en Estados Unidos en 2021 y 2023, asegurando que ambas habían ocultado deliberadamente dichas operaciones.

Sin embargo, a principios de este año la jueza Clarke desestimó la demanda al considerar que el padre de la cantante conocía desde un inicio la intención de vender los artículos y que solo posteriormente comenzó a exigir una compensación económica de manera "agresiva y desagradable".

En una nueva resolución emitida este miércoles, la jueza ordenó a Winehouse realizar pagos provisionales por 760,001.46 dólares a Naomi Parry y 526,648.06 dólares a Catriona Gourlay, sumando poco menos de un millón de libras esterlinas.

Además, deberá cubrir las costas legales de ambas mujeres bajo un criterio indemnizatorio, una medida que suele aplicarse cuando el tribunal considera que una de las partes actuó de manera especialmente irrazonable durante el litigio.

Los documentos judiciales indican que, hasta abril, los gastos legales ascendían a 954,938.98 dólares en el caso de Parry y a 650,274.94 dólares en el de Gourlay.

Críticas a la estrategia legal

En su fallo, la jueza Clarke señaló que Mitch Winehouse optó por presentar una demanda con escasas posibilidades de éxito y decidió mantenerla hasta el final mediante una estrategia de presión sobre las demandadas.

Asimismo, sostuvo que las acusaciones formuladas contra ambas mujeres carecían de fundamento y provocaron daños a su reputación, sus perspectivas profesionales, su estabilidad económica e incluso a su salud.

La magistrada añadió que el demandante convirtió deliberadamente el caso en un litigio costoso con el objetivo de obligarlas a llegar a un acuerdo bajo sus propios términos.

Durante la resolución, el tribunal también destacó que Naomi Parry y Catriona Gourlay habían mantenido durante años una relación de apoyo y confianza tanto con Amy Winehouse como con su familia, por lo que calificó de especialmente grave la conducta asumida por Mitch Winehouse durante el proceso judicial.