Paco de Miguel lleva sus personajes al escenario con nuevo show

El comediante presenta “Mi familia es tu familia”, un espectáculo en vivo con humor, enredos familiares y la participación del público

Paco de Miguel está disfrutando una nueva etapa en su carrera al llevar sus personajes de las redes sociales al escenario con “Mi familia es tu familia”, un espectáculo en vivo que llevaba tiempo planeando y que nació también a petición de sus seguidores.

Durante una entrevista para Azteca Noreste, el comediante compartió que tenía muchas ganas de vivir esta experiencia frente al público y reconoció que ha disfrutado mucho presentarse en vivo. Además, destacó la buena respuesta que ha tenido el espectáculo y aseguró que la emoción de los asistentes le da todavía más motivación para continuar con este proyecto.

Paco de Miguel también reveló que sus fans llevaban tiempo pidiéndole un show en vivo, por lo que verlos disfrutar de esta propuesta lo impulsa a seguir adelante, realizar más presentaciones e incluso comenzar a trabajar en una posible gira internacional.

El espectáculo tiene una duración aproximada de dos horas y cuenta con una característica especial: Paco de Miguel realiza toda la función completamente solo, interpretando a sus diferentes personajes y manteniéndose en escena durante toda la presentación.

La historia gira en torno a la caída de la abuela, un acontecimiento que desata una serie de discusiones y enredos familiares. A partir de esta situación, los personajes se involucran en el conflicto e incluso protagonizan una especie de pelea para descubrir quién fue el responsable del accidente.

La interacción con el público también forma parte de la experiencia. Durante una sección del espectáculo, el comediante invita a algunos asistentes a subir al escenario para compartir sus traumas y anécdotas personales, convirtiendo sus historias en parte de la dinámica humorística.

Como ejemplo de lo inesperado que puede resultar este momento, Paco recordó una anécdota ocurrida en Guadalajara, donde llegó a llamar por teléfono a la hermana de una persona del público, situación que terminó generando controversia.

Finalmente, el comediante invitó al público a disfrutar de “Mi familia es tu familia”, cuya próxima presentación será este 4 de noviembre, una fecha para quienes quieran conocer esta faceta de Paco de Miguel fuera de las redes sociales y ser parte de una experiencia llena de humor, personajes y situaciones inesperadas.