Pablo Montero sorprende con sus habilidad con los caballos

Pablo Montero se convirtió este domingo 20 de septiembre en el habitante número 20 de la segunda temporada de La Granja VIP 2026

La llegada de Pablo Montero a La Granja VIP no pasó desapercibida. El cantante y actor se convirtió este domingo 20 de septiembre en el habitante número 20 de la segunda temporada y entró al reality montado a caballo y con el rostro cubierto por un pañuelo.

Su incorporación ocurrió después de la salida de María Karunna y puso fin a las especulaciones que habían surgido luego de que Adal Ramones anunciara que un nuevo participante se integraría a la competencia.

El cantante mostró su experiencia con los caballos

Apenas comenzó su estancia en el programa, Montero se involucró en las labores de la caballeriza. Una de las primeras actividades que realizó consistió en trabajar con los caballos mediante una cuerda para hacerlos desplazarse en círculos, una práctica utilizada para favorecer su flexibilidad y equilibrio.

El Tío Pepe observó las habilidades del cantante y le permitió encargarse de los animales mientras explicaba al resto de los participantes lo que estaba realizando. Fernando Lozada también se acercó para intentar replicar el ejercicio bajo las indicaciones de Montero.

La facilidad con la que el cantante se desenvolvió con los equinos provocó comentarios entre los seguidores del programa, algunos de los cuales ya comenzaron a pedir que llegue hasta la final.

Una afición que forma parte de su vida

El conocimiento de Montero sobre los caballos no surgió dentro del reality. El cantante ha contado que comenzó a montar desde los cinco años y que creció en contacto con el campo y los animales.

Actualmente cuenta con un rancho de alrededor de 50 hectáreas, donde tiene caballos que, según lo señalado en el programa, cuida personalmente. Por ello, las actividades relacionadas con los animales representan una dinámica que ya forma parte de su vida cotidiana.

El desempeño de Montero con los animales también generó comentarios en redes sociales y abrió especulaciones sobre una posible comparación con otros participantes del reality, entre ellos Julio Camejo.

Sin embargo, no se presentó una confrontación directa entre ambos relacionada con el manejo de los caballos.

Así fue el ingreso del nuevo habitante

Antes de entrar a la competencia, Montero habló sobre su entusiasmo por formar parte del programa y destacó su gusto por los animales y la naturaleza.

“Mi animal preferido es el caballo, desde que tengo cinco años monto”, expresó el intérprete, quien también agradeció la oportunidad de participar en esta experiencia.

El artista señaló que espera disfrutar la convivencia con sus nuevos compañeros y enfrentar el reto que representa permanecer dentro de la granja.

Óscar Daniel Hernández Rodríguez, nombre real de Pablo Montero, nació en Torreón, Coahuila, y comenzó su carrera artística a mediados de los años 90. En 1999 presentó su primer álbum como solista, Señora, con el que fortaleció su presencia dentro de la música regional mexicana y ranchera.

Entre sus canciones más conocidas están Hay Otra en Tu Lugar, Que Me Digan Viejo y Cielito Lindo. Además, ha participado en diferentes telenovelas durante casi tres décadas.

Antes de ingresar al recinto, el cantante también tuvo un emotivo momento junto a su madre, Merced, y su hermana, Sofía, quienes lo despidieron frente a las cámaras.