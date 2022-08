Pablo Montero se disculpa con reportera por agresión

La reportera de Azteca Noreste, Italia Herrera, fue agredida por el cantante Pablo Montero en Saltillo, Coahuila

Por: Luz Camacho

agosto, 08, 2022 15:55

Pablo Montero se encuentra de nueva cuenta en medio de la polémica, ahora, por agredir verbalmente y físicamente a la periodista de Azteca Noreste, Italia Herrera, y su compañero de trabajo, en Saltillo, Coahuila.

Cabe mencionar que la reportera destacó que fueron privados de su libertad por varios minutos hasta que le quitaron el celular para borrar el material que incomodó al cantante.

Luego que los videos del momento se hicieran virales, el cantante se comunicó con Paty Chapoy al programa Ventaneando para disculparse públicamente con la reportera que agredió.

Pese a que siempre le han hecho esa pregunta y la ha respondido, Montero cree que en esta ocasión reaccionó diferente porque se sintió muy incómodo debido a que estaba con un niño a lado.

Pablo Montero asegura que su alcoholismo quedó atrás

Ante la pregunta de Paty Chapoy de si creía que el alcohol lo estaba afectando y que por eso no podía controlar sus emociones, Pablo Montero señaló que ahora simplemente estaba tratando de su carácter impulsivo.

Montero finalizó aclarando que su etapa de alcoholismo había quedado en el pasado, asegurando que solo tomaba cuando se trataba de cuestiones sociales.

Así fue la agresión de Pablo Montero a reportera de INFO7

Previo a su presentación en el Teatro del Pueblo de Saltillo, Montero se molestó con la reportera de Azteca Noreste por cuestionarle sobre lo que comentaban algunos conductores y actores sobre la idea de que entrara a un centro de rehabilitación.

Tras esto, el también actor no quiso responder nada varios segundos después se dejó ir con Italia, a quien de manera violenta le quiso arrebatar el celular para borrar el video sobre su reacción a la pregunta que se le realizó.

Además, la periodista señaló que los guardias no la dejaban salir por ordenes del famoso, pues les decía que no se irían hasta que borraran el video, sin embargo, al borrar el video Montero seguía gritándoles e insistiendo en no dejarlos ir.

Todo el apoyo a nuestra reportera de @info7mty Italia Herrera tras la cobarde agresión de Pablo Montero @PabloMOficial, le rompió su equipo!! y la privó de su libertad 1hr hasta que borrara el material! Exigimos castigo y reparación del daño #CanceladoPablo pic.twitter.com/beGisBhzp4 — Luis Padua (@luispadua_info7) August 8, 2022

Durante el incidente, Pablo Montero tomó el celular de la periodista y lo azotó, y además le daño el equipo con el que estaba trabajando como cable, micrófono, lámpara, estabilizador y consola de audio.

Al final, Herrera su compañero pudieron retirarse porque uno de los guardias los dejó salir.

El lunes, la reportera afectada acudió a la Fiscalía del estado de Coahuila donde presentó su denuncia contra Pablo Montero por agresiones físicas y verbales, amenazas, privación de la libertad, agresiones contra una mujer y protección a periodista.