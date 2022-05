Pablo Lyle enfrenta nuevo problema en Estados Unidos

Foto: EFE

El actor fue captado trabajando de forma ilegal en una cafetería de Estados Unidos.

Por: Redacción INFO7

mayo, 31, 2022 12:38

Todo parece indicar que el destino aún no le sonreirá a Pablo Lyle, pues ahora enfrenta un nuevo problema debido a que presuntamente trabajó en Estados Unidos sin tener permiso para hacerlo.

En medio del proceso que enfrenta por homicidio involuntario, se informó que Pablo Lyle laboró en una cafetería para poder ganar algo de dinero.

De acuerdo con ´Chisme No Like´, el actor fue captado trabajando en el vecino país y de confirmarse esto, se enfrentaría a un nuevo cargo por no pagar los respectivos impuestos.

Por otra parte, se dice que el protagonista de "Mirreyes Vs. Godínez" se encuentra en un proceso de divorcio de su actual pareja Ana Araujo y de ser cierto, esto complicaría aún más el panorama de Pablo Lyle, pues sus abogados ya no podrían argumentar en el juicio que es un hombre de familia como se ha manejado hasta este momento.

Lyle está acusado por un incidente vehicular ocurrido en marzo de 2019, cuando su cuñado lo trasladaba a él, su esposa y sus dos hijos al aeropuerto, y su automóvil se cruzó con el de Hernández, un cubano de 63 años, que posteriormente falleció en un hospital a causa de una lesión cerebral.

El pasado 7 de abril se informó que Pablo Lyle tendrá que pagar nuevamente una fianza para poder acceder a la libertad condicional.

"Esta corte respetuosamente va a fijar una fianza como fue originalmente fijada en 2020 por el juez (Alan) Fine en 2020 y va a ser una fianza de 50,000 dólares con (un monitor electrónico de) GPS", declaró la jueza Diana Vizcaino tras escuchar el pedido de los abogados de Lyle para que se modificaran las condiciones de su libertad condicional.

La decisión de la jueza, tomada en una audiencia transmitida por Zoom a la que Lyle debió asistir en persona, representó un revés para el actor, que primero pidió que se dejara vencer la fianza y luego ofreció depositar el dinero en una cuenta bancaria a manera de garantía para que de allí lo cobrara la corte en caso de que huyera del país, en lugar de tener que pagárselo a un garante desconocido que determinan las autoridades.

La fiscalía expresó que aunque Lyle había cumplido hasta ahora las condiciones de su libertad condicional bajo fianza, no había razones para cambiar las condiciones.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS