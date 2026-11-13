Pablo Alborán anuncia disco SINFÓNICO y gira para 2027

El recorrido del cantante iniciará el 11 de abril de 2027 en Madrid y visitará escenarios emblemáticos de España y Portugal ese año.

El cantautor español Pablo Alborán sorprendió a sus seguidores al anunciar de manera oficial el estreno de su producción discográfica SINFÓNICO, la cual verá la luz el próximo 18 de diciembre. Asimismo, el artista confirmó que llevará este concepto a los escenarios el próximo año con su Tour Sinfónico 2027.

A través de sus redes sociales, el intérprete compartió su entusiasmo por poder presentar este formato en vivo en recintos emblemáticos de España y Portugal. Las primeras cinco fechas confirmadas para esta gira son el 11 de abril de 2027 en Madrid, el 24 de abril de 2027 en Valencia, el 4 de mayo de 2027 en Barcelona, el 14 de mayo de 2027 en Lisboa y el 3 de septiembre de 2027 en Sevilla.

Fechas de preventa y lanzamiento del álbum

El equipo del cantante detalló el calendario de adquisición tanto para los boletos de los conciertos como para la reserva del material discográfico, cuyos accesos estarán disponibles mediante su portal oficial www.pabloalboran.es

18 de noviembre, inicia tanto la pre-order del álbum SINFÓNICO como el arranque de la preventa exclusiva a partir de las 10:00 horas para los boletos, y el 20 de noviembre es la apertura de la venta general a partir de las 15:00 horas.

El anuncio generó una inmediata reacción entre sus fanáticos alrededor del mundo, quienes celebraron el regreso del artista a los formatos sinfónicos y manifestaron su expectativa por la posible inclusión de más países —como México— en futuras etapas de la gira.