Ozzy Osbourne: su último concierto llegará al cine

La última presentación de Ozzy Osbourne y Black Sabbath será llevada a la pantalla grande en una película que documenta su histórico concierto

El último concierto de Ozzy Osbourne y Black Sabbath llegará próximamente a los cines con una película que documenta la presentación que marcó el cierre de una etapa histórica para el heavy metal.

“Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning” tendrá su estreno mundial el próximo 28 de octubre. La producción estará bajo la dirección de Ben Wainwright-Pearce, quien también estuvo al frente de Taylor Swift: The Eras Tour para Disney+.

El material fue registrado durante el concierto realizado el 5 de julio de 2025 en Villa Park, Birmingham, ciudad natal de Osbourne. El espectáculo representó el regreso del músico a los escenarios y una despedida frente a sus seguidores.

Ozzy volvió a tocar con Black Sabbath

Durante la presentación, Osbourne ofreció un segmento como solista y posteriormente compartió escenario con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, integrantes originales de Black Sabbath, en su primera actuación conjunta en dos décadas.

La presentación ocurrió apenas 17 días antes de la muerte de Osbourne, quien falleció el 22 de julio de 2025 tras enfrentar durante años la enfermedad de Parkinson.

Sharon Osbourne, esposa y representante del cantante, explicó que el deseo de su esposo era volver a actuar para despedirse de sus seguidores y agradecerles por el apoyo recibido durante su trayectoria.

Una noche con grandes figuras del rock

El concierto, presentado por Jason Momoa, reunió a distintas figuras de la música metal y alternativa. Entre los artistas que participaron estuvieron David Draiman, de Disturbed; Halestorm; Travis Barker; Steven Tyler, de Aerosmith; Slayer; Pantera; Tool y Alice in Chains.

Alrededor de 42 mil personas acudieron al estadio de Birmingham para presenciar el espectáculo, mientras que aproximadamente tres millones más lo siguieron mediante una transmisión en vivo de pago.

La película será distribuida por Trafalgar Releasing y producida por Mercury Studios. La producción del concierto estuvo a cargo de Jim Parsons, Jamie Silk y Dan Seliger, mientras que Tim van Someren dirigió la presentación en vivo.

Las entradas para las funciones cinematográficas estarán disponibles a partir del 24 de septiembre a través del sitio oficial de Back to the Beginning.

La producción busca llevar a la pantalla grande una de las últimas actuaciones de Ozzy Osbourne y su encuentro con los integrantes originales de Black Sabbath, en una presentación concebida como celebración y despedida.