Ozzy Osbourne se reunirá con Black Sabbath para último concierto

El cantante británico Ozzy Osbourne se reunirá por primera vez en 20 años con sus compañeros originales de la banda de heavy metal Black Sabbath para su último concierto el próximo 5 de julio en el estadio el Villa Park de Birmingham, Inglaterra.

Así lo anunció este miércoles el propio Osbourne, de 76 años, en un comunicado en la página web del club de futbol Aston Villa, equipo del que es fanático desde hace años: "Es mi tiempo de volver a los orígenes, tiempo de regresar al lugar en el que nací", dijo.

El cartel del espectáculo, que tendrá por título 'Back to the Beginning' (Vuelta a los orígenes), incluirá un set corto en solitario de Osbourne, de 76 años, antes de unirse a sus excomponentes de Black Sabbath Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward sobre el escenario del Villa Park.

