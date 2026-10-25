Ozzy Osbourne desafió a seis médicos para dar su último concierto

Ozzy Osbourne decidió cumplir su deseo de despedirse de los escenarios pese a que seis médicos advirtieron que su estado de salud hacía peligroso el concierto

Ozzy Osbourne decidió cumplir su deseo de despedirse de los escenarios pese a que seis médicos advirtieron que su estado de salud hacía peligroso el concierto.

Su esposa, Sharon Osbourne, reveló que los especialistas recomendaron cancelar la presentación, pero el legendario vocalista de Black Sabbath se negó a renunciar a ella.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, Sharon recordó que el equipo médico les comunicó los riesgos antes del espectáculo Back to the Beginning, celebrado el 5 de julio de 2025 en el estadio Villa Park, en Birmingham, Inglaterra. Ozzy falleció el 22 de julio, a los 76 años, apenas 17 días después de aquella actuación.

Los especialistas recomendaron cancelar el espectáculo

Según el relato de Sharon, el cantante había pasado una semana hospitalizado en Inglaterra antes de que un nuevo equipo de especialistas evaluara su condición. Los médicos analizaron los riesgos asociados con sus problemas cardíacos, la enfermedad de Parkinson y las afecciones pulmonares, incluido el enfisema.

La recomendación fue que no subiera al escenario. Sin embargo, Ozzy mantuvo su decisión porque consideraba que aquella despedida era una prioridad personal.

Sharon recordó que su esposo sabía que su vida estaba llegando a su fin y que quería aprovechar el tiempo que le quedaba para hacer algo que consideraba importante. También señaló que el cantante podía encontrarse bien durante una prueba de sonido y, horas después, tener dificultades para hablar.

La esposa del músico explicó que la magnitud de sus problemas médicos se mantuvo en reserva. Según su testimonio, ni siquiera los integrantes de Black Sabbath ni los hijos de la pareja conocían todos los detalles de su estado de salud.

Sharon admitió que vivió con temor la jornada del concierto porque no sabía si Ozzy podría completar la actuación. Pese a la incertidumbre, el cantante logró terminar su presentación en solitario y después se reunió con los integrantes originales de Black Sabbath: Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

Ozzy se reunió por última vez con Black Sabbath

El espectáculo reunió a cerca de 40 mil asistentes en Villa Park. Durante el cierre, Ozzy y sus compañeros interpretaron cuatro canciones, entre ellas “War Pigs” e “Iron Man”, en una despedida que marcó el regreso de la formación original al escenario.

La actuación formó parte de Back to the Beginning, un evento concebido como la despedida definitiva del cantante y de la banda que ayudó a definir el heavy metal.

Sharon contó que la respuesta del público tuvo un efecto emocional importante en su esposo. En los días posteriores, lo vio más feliz, bromista y agradecido por el cariño de sus seguidores.

La viuda recordó que esa sensación de felicidad se mantuvo hasta los últimos días de Ozzy y consideró que pudo despedirse de la manera que él deseaba.